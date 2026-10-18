Muere en plena misa un sacerdote tras caerle encima un crucifijo

Un sacerdote perdía la vida este sábado en Ecuador, tras caerle encima un crucifijo mientras celebraba una misa. El impactante momento fue captado por una cámara, ya que la eucaristía se estaba retransmitiendo en directo en Facebook.

En las imágenes se puede ver claramente al sacerdote ofreciendo la misa mirando hacia el público, cuando se ve sorprendido por la cruz que cae de repente por su espalda golpeándole de lleno en la cabeza. Justo en ese momento se escuchan voces de los allí presentes pidiendo auxilio. "¡Padre, padre, llamen a una ambulancia!", gritaban desesperados los feligreses.

Los hechos tuvieron lugar en la Parroquia del Perpetuo Socorro de Guayaquil, en Ecuador, y la víctima fue trasladada de forma inmediata a un hospital local, pero murió poco después. El cura pertenecía a la congregación del Santísimo Redentor, una comunidad misionera fundada en 1732.

Tras el fallecimiento, el Cardenal Arzobispo de Guayaquil ha enviado un comunicado mostrando su cariño y afecto a los familiares del sacerdote, identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari.

"La Aquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz", apunta la carta.

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Otros casos similares

En el mes de mayo de este mismo año ocurría una noticia similar, pero esta vez en Sevilla, donde un hombre perdía la vida al caerle encima un camión. El fallecido estaba reparando el vehículo cuando le cayó encima.

Fue un ciudadano el que dio la voz de alarma cerca de las 8:30 horas, según informaba el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía en una nota de prensa. En ese primer aviso indicaban que un hombre se encontraba herido en un cortijo. Cuando los equipos de emergencia llegaron hasta el lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón.

Este fin de semana, otro hombre de 67 años perdía la vida en Alicante tras ser aplastado por una retroexcavadora. El accidente tenía lugar en el kilómetro 0 de la carretera CV-811. Según informaba el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se recibía este sábado a las 11:09 horas de la mañana. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Ibi, entre ellos, un sargento, un cabo y seis bomberos.