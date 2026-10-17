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Junts reivindica su estrategia de posicionarse en el centro y de frenar a los dos grandes bloques político

Míriam Nogueras, candidata de Junts para las elecciones del 29N, advierte que no cederán ante "presiones ni chantajes" y señala que lo más revolucionario hoy en día, es estar en el centro.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras Europa Press

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Annabel Maymí
Publicado:

Junts ha oficializado la candidatura de Míriam Nogueras para las próximas elecciones del 29 de noviembre en un acto en el que la dirigente ha defendido el rumbo marcado por su formación política.

En su intervención, Nogueras ha situado a Junts en el eje central de la política frente a las presiones, dice, de la derecha y de la izquierda estatal: "Esta centralidad de Junts exige aguantar presión y chantaje. Somos los del medio. A veces los dos bloques nos han pasado por encima, pero si hay alguien capaz de frenar a los dos bloques, somos los de Junts".

Nogueras ha querido sacar pecho sobre la posición de su partido tras el rechazo a los dos últimos decretos de vivienda del Gobierno: "Lo que dijimos cuando salieron con los dos irresponsables decretos por el irresponsable Gobierno fue que, en medio de la hipocresía, había algo de lo que no hablaba nadie: la verdad. Va lenta, pero llega. Somos los únicos que hemos dicho la verdad".

Para la formación, la clave de su espacio político reside en situarse en el centro del tablero y resistir: "Esta centralidad exige aguantar presión y chantaje. Somos los del medio. A veces los dos bloques nos han pasado por encima, pero si hay alguien capaz de frenar a los dos bloques, somos los de Junts". Asimismo, Miriam Nogueras ha criticado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por hacer de "florero" del PSOE y ser incapaz, dice, de influir para defender a los ciudadanos catalanes.

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