Líderes de la UE critican la política migratoria de España: "Sustituyen a su población por migrantes para mantenerse en el poder"

La cumbre arrancó este viernes a las 10:50, hora local, con una sesión de trabajo en la que participa el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, invitado habitual en estas citas.

Zelenski fue recibido entre aplausos por los líderes de la UE tras llegar acompañado por António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quienes reiteraron su respaldo a Ucrania en un momento delicado de la guerra con Rusia y en medio de las tensiones con Donald Trump.

El mismo presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó que "no es momento de rebajar el apoyo a Ucrania" ni de "rebajar las sanciones a Rusia", a su llegada a la reunión.

Política migratoria

El endurecimiento de la política migratoria es uno de los asuntos clave, en un momento en que Europa busca soluciones más allá de sus fronteras. Así, entre las prioridades figura la creación de centros de retorno fuera del territorio comunitario.

Al respecto, se pronunció la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien pidió a la Comisión Europea (CE) que estudie si algún Estado miembro está "contradiciendo" la política migratoria comunitaria, sin señalar directamente a ningún país.

"Es decir, si alguien entra ilegalmente en un país y de repente obtiene permiso para permanecer allí legalmente, opino que esto contradice, en el fondo, la política de inmigración que hoy cuenta con una amplia mayoría en Europa", añadió.

Asimismo, subrayó la necesidad de intervenir cuando un país "de fuera de Europa" utiliza a personas como parte de "una guerra híbrida", es decir, cuando empuja a migrantes y extranjeros a cruzar la frontera.

Crisis de Ceuta

En este contexto, varios dirigentes europeos si se han referido directamente a España. El primer ministro checo, Andrej Babiš, afirmó: "Vemos lo que está ocurriendo en España. Algunos políticos están dispuestos a sustituir a su propia población por inmigrantes con tal de mantenerse en el poder. Y eso no tiene nada que ver con nosotros".

Por su parte, el canciller austríaco, Christian Stocker, criticó que las decisiones de España hayan enviado una señal negativa en materia migratoria. "No es un buen mensaje, porque en Europa estamos esforzándonos por combatir la inmigración ilegal", señaló. Asimismo, subrayó que los países europeos trabajan para proteger sus fronteras y alcanzar acuerdos con terceros países que permitan establecer centros de retorno.

La amenaza rusa

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, subrayó que la situación en Ucrania es "grave", especialmente con vistas al invierno, y añadió que la UE no ve "ningún indicio por parte de Rusia de que quieran detener esta guerra o de que tengan interés en algún tipo de tregua o paz".

En ese contexto, la política de Estonia recordó que Ucrania necesita sobre todo medios de defensa aérea. Además, indicó que hoy se debatirá qué más se puede hacer para que "Rusia reciba el mensaje de que tiene que negociar para poner fin a esta guerra". "Estamos trabajando en el nuevo paquete de sanciones para presionar a Rusia y, por supuesto, esperamos hacer esto con todos nuestros socios en todo el mundo", señaló.

En cuanto a la manera de financiar a Ucrania el próximo año, Kallas dijo que se debaten muchas ideas y mencionó en particular el uso de los activos rusos congelados.