Manifestantes asaltan el Ayuntamiento de Marsella en mitad de las protestas en Francia

Decenas de manifestantes han entrado este sábado en el vestíbulo del Ayuntamiento de Marsella tras forzar la puerta de entrada del consistorio en unas imágenes que han sido emitidas en la televisión francesa.

Fuerzan la entrada y se cuelan en el vestíbulo

El 'asalto' al vestíbulo ha sido breve ya que las fuerzas de seguridad les han desalojado rápidamente antes de que la situación pudiera conllevar más peligro.

Cristales rotos y la caída de un busto de Marianne

Además de lo que ha significado la entrada de manifestantes al vestíbulo, se ha informado de que se han producido desperfectos como una mesa volcada, cristales rotos y la caída de un busto de Marianne, símbolo de la República francesa.

Algunos de los manifestantes llegó a realizar pinturas en el consistorio: "Es inaceptable utilizar este tipo de reivindicaciones para entrar, romper y destruir el cemento que nos une como nación", denunció Benoît Payan, alcalde de la localidad francesa.

En una nueva jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida, el alcalde informó de que también había sido vandalizada una comisaría de la policía municipal y numerosos comercios sufrieron daños durante la situación de "fuera de control" vivida esta mañana en Marsella.

"La probabilidad de que la ultraizquierda haga degenerar las manifestaciones de la tarde es muy alta", señalaron este sábado fuentes del gabinete del ministro del Interior.