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Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE: "Vamos a ganar con más mayoría que la de 2019 y 2023"

El presidente del Gobierno defendió su gestión y atizó a la oposición: "Son los insultos, las mentiras y los recortes de siempre. Si les gustan las motosierras... al aserradero".

Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada

Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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En un acto marcado, entre otras cosas, por la ausencia de García-Page en el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada, Pedro Sánchez ha dejado un mensaje de unidad: "Estamos más unidos y fuertes que nunca", dijo el presidente del Gobierno en un día en el que entró junto a Begoña Gómez protagonizando una emotiva escena en la que dirigió unas palabras a su mujer: "Begoña, quería darte las gracias por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer. Que lo escuchen alto y claro 'te quiero'", dijo tras abrazar y besar a Begoña.

Enfundado en una camiseta roja con el lema 'la fuerza de la gente', Sánchez defendió su gestión y atacó a la oposición: "Son los insultos de siempre, las mentiras y los recortes de siempre. Si les gustan las motosierras... al aserradero. Pero las pensiones no se tocan", afirmó tras reírse de Feijóo: "Es todo un personaje, dijo que iba a pedir el voto a los currantes y después a los jetas... y se señaló a sí mismo".

Sánchez no destacó por la autocrítica, pero sí mencionó que como sociedad hemos podido ser un poco "soberbios: "Pensábamos que la pandemia no nos afectaba, ni las guerras... y ya llevamos cinco años de una guerra en suelo europeo (Ucrania)". También hizo especial hincapié en que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "son una de las más importantes": "Nos jugamos mucho, ¿quién puede gobernar?.. Vamos a ganar con una mayoría mucho más alta de la que tuvimos en 2019 y 2023. Lo que no podemos hacer es retroceder cuatro décadas".

Las pensiones también fueron un punto clave en la intervención del líder socialista: "Las pensiones no son un cheque regalado, son un derecho conquistado. Hay que pedir más respeto y más compromiso con los pensionistas".

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