Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE: "Vamos a ganar con más mayoría que la de 2019 y 2023"

En un acto marcado, entre otras cosas, por la ausencia de García-Page en el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada, Pedro Sánchez ha dejado un mensaje de unidad: "Estamos más unidos y fuertes que nunca", dijo el presidente del Gobierno en un día en el que entró junto a Begoña Gómez protagonizando una emotiva escena en la que dirigió unas palabras a su mujer: "Begoña, quería darte las gracias por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer. Que lo escuchen alto y claro 'te quiero'", dijo tras abrazar y besar a Begoña.

Enfundado en una camiseta roja con el lema 'la fuerza de la gente', Sánchez defendió su gestión y atacó a la oposición: "Son los insultos de siempre, las mentiras y los recortes de siempre. Si les gustan las motosierras... al aserradero. Pero las pensiones no se tocan", afirmó tras reírse de Feijóo: "Es todo un personaje, dijo que iba a pedir el voto a los currantes y después a los jetas... y se señaló a sí mismo".

Sánchez no destacó por la autocrítica, pero sí mencionó que como sociedad hemos podido ser un poco "soberbios: "Pensábamos que la pandemia no nos afectaba, ni las guerras... y ya llevamos cinco años de una guerra en suelo europeo (Ucrania)". También hizo especial hincapié en que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "son una de las más importantes": "Nos jugamos mucho, ¿quién puede gobernar?.. Vamos a ganar con una mayoría mucho más alta de la que tuvimos en 2019 y 2023. Lo que no podemos hacer es retroceder cuatro décadas".

Las pensiones también fueron un punto clave en la intervención del líder socialista: "Las pensiones no son un cheque regalado, son un derecho conquistado. Hay que pedir más respeto y más compromiso con los pensionistas".