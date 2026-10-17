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La AEMET sube a aviso rojo en el sur de Valencia y norte de Alicante con lluvias acumuladas de 200 litros por m2

También hay siete comarcas catalanas en las que se esperan intensas lluvias.

Personas protegiéndose de la lluvia

Personas protegiéndose de la lluvia EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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La AEMET ha subido a aviso rojo la previsión en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante por lluvias con acumulados de 200 litros por m2 en 12 horas y de 300 en 24. En el aviso se destaca que la población vulnerable o zonas expuestas podrían sufrir impactos "muy graves o catastróficos".

El aviso rojo se mantendrá el lunes, y en lo referido a la provincia de Castellón hay aviso amarillo este próximo domingo en todo el litoral por precipitaciones con acumulados de 30 litros por metro cuadrado, con posibilidad de granizo y rachas de viento fuerte.

En cuanto al la previsión del lunes, Aemet advierte de fenómenos costeros, tormentas, lluvias y vientos fuertes en la Comunitat Valenciana, y mantiene el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y el norte del de Alicante

Dos mensajes Es Alert en siete comarcas de Cataluña

Además, Protección Civil también enviará este sábado dos mensajes Es Alert, en dos horas diferentes y a distintos ámbitos geográficos, para avisar a los ciudadanos de la intensa lluvia que está previsto que caiga este domingo en siete comarcas del litoral catalán, seis de ellas en la provincia de Barcelona.

El subdirector de Protección Civil ha indicado que, en este caso, el texto del mensaje incluirá "recomendaciones" para evitar riesgos pero "no habrá limitación de la movilidad"

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