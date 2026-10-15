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El papa León XIV permanece ingresado tras ser operado de cáncer de pulmón: "Evoluciona mejor de lo previsto"

En las últimas horas se ha conocido que el padre de Léon XIV murió tmabién por un tumor y que su hermano mayor se somete a tratamiento por un cáncer en la sangre desde 2017.

José Beltrán, revista 'Vida Nueva'

El papa León XIV pasa su segunda noche ingresado tras ser ooperado de cáncer de pulmón | Antena 3 Noticias

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

El papa León XIV continúa ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma tras ser operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón. De acuerdo al último parte médico, el ponotifice ha pasado bien la noche, se levantó y desayunó. En las Noticias de la Mañana de Antena 3 analizamos la evolución del papa, así como sus antecedentes familiares con la enfermedad y el futuro del pontificado de la mano de José Beltrán, director de la revista 'Vida Nueva', quien destaca que "la evolución del papa está siendo mejor de lo previsto".

El martes por la tarde, el pontífice fue sometido a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, "una técnica made in Spain", explica Beltrán, porque "aunque le están tratando los médicos italianos, es una técnica creada por Diego González Rivas. Es muy incisiva y poco invasiva, y eso es lo que permitió que ayer pudiera caminar, realizar ya los ejercicios de fisioterapia, comer con normalidad e incluso ccelebrar la eucaristia a última hora de la tarde", destaca.

El futuro del pontificado

En cuanto a una de las principales cuestiones que aparecen, el futuro del pontificado, es algo que "veremos dentro de unos meses y semanas en cuanto se confirmen los resultados de esa biopsia a ver si realmente se ha eliminado completamente el tumor". Aún así, hay que tener en cuenta que León XIV es un papa joven, al que "ha aparecido esta dolencia", a pesar de que "él nunca había sido internado, solo una vez en el 85 por una fiebre tifoidea".

"Es el papa el que sigue gobernando"

José Beltrán

A pesar de que el papa León XIV haya tenido que ausentarse en las últimas horas por su enfermedad, José Beltrán nos explica que "el Gobierno de la Iglesia sigue plenamente vigente", pues hay "dos personas fundamentales, el fundamental es el primer ministro vaticano, el Secretario de Estado", auqnue "teniendo en cuenta que el papa apenas ha estado tres horas inconsciente, es el papa el que sigue gobernando", precisa.

Antecedentes en su familia

En las últimas horas, se ha conocido que el padre de León XIV falleció de un tumor, y que su hermano mayor también está siendo tratado desde 2017 por un cáncer en la sangre. Destaca Beltrán que "la enfermedad acecha a la familia Prevost".

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