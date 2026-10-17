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El Papa León XIV recibe el alta tras ser operado de cáncer de pulmón

El Pontífice fue intervenido este martes para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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Andrea Bolsico
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El papa León XIV recibe el alta hospitalaria el Policlínico Gemelli de Roma tras ser operado este martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón. Así lo ha informado en un comunicado de la Santa Sede: "A la luz de los análisis de sangre y de la radiografía de tórax realizados esta mañana, y tras una evaluación de su estado clínico, se ha considerado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta".

Tras las pruebas, los médicos Luigi Carbone, director de Salud e Higiene del Vaticano, y Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que operó al Papa, anunciaron oficialmente que el Pontífice abandonará el hospital Gemelli a primera hora de esta misma tarde y está previsto que rece el Ángelus mañana domingo desde la ventana de los aposentos papales en el Vaticano.

Se le extirpó un nódulo del pulmón

La semana pasada se le detectó un nódulo en el pulmón derecho durante unos controles médicos rutinarios. "Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado", así lo explicó el propio León XIV tras el rezo del Ángelus el pasado domingo. El martes a mediodía se le sometió a una intervención quirúrgica para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho y los análisis confirmaron la existencia de un adenocarcinoma.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el Papa León XIV y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre Papa León XIV en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

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