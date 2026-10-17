Macron advierte de que los responsables de los disturbios serán "perseguidos y castigados"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido este sábado de que los responsables de los graves disturbios registrados en varias ciudades del país serán "perseguidos y castigados". El mandatario ha condenado los actos violentos ocurridos durante las manifestaciones convocadas para denunciar la situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial.

"No hay lugar para la violencia en nuestra República. Quienes han causado destrozos, atacado tanto las prefecturas como los comercios, y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados", ha afirmado Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

El presidente también ha expresado su respaldo a las fuerzas de seguridad y ha trasladado su apoyo y el de "la nación" a "las fuerzas del orden, garantes del derecho a manifestarse".

"Nos mantendremos unidos frente a quienes siembran el caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones e impiden que quienes expresan pacíficamente sus reivindicaciones puedan hacerlo", ha añadido.

Una crisis interministerial tras los altercados

La respuesta del Gobierno francés también se ha activado este sábado. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha convocado una unidad interministerial de crisis en el Ministerio del Interior para abordar los disturbios. A la reunión asistirán, entre otros, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, y el titular de Interior, Laurent Núñez.

Según los datos del Ministerio del Interior, alrededor de 550.000 personas han participado en las manifestaciones, una cifra que las organizaciones convocantes elevan hasta las 800.000. En París, las autoridades calculan que unas 110.000 personas han salido a la calle.

La movilización ha terminado marcada por graves episodios de violencia, con incendios en sedes municipales, saqueos de comercios y daños en vehículos policiales.

Arde el ayuntamiento de Limoges

Uno de los episodios más graves se ha producido en Limoges, donde un grupo de manifestantes ha asaltado el histórico edificio del ayuntamiento y ha provocado un incendio que ha afectado a varias plantas. Las llamas han causado importantes daños, especialmente en la parte superior de una de las alas.

"Está en gran parte perdido. El tejado se ha derrumbado sobre las plantas inferiores, salvo en el ala oeste, y dos tercios de la fachada ya han desaparecido", ha explicado el prefecto de la Alta Vienne, Maurice Barate, que ha calificado lo ocurrido de catástrofe patrimonial.

También se han registrado ataques contra edificios municipales en Lille y Marsella. En la primera ciudad, varios manifestantes han forzado la entrada al ayuntamiento y han causado destrozos en el interior, donde quedaron cristales rotos, muebles volcados y documentos esparcidos por el suelo.

En Marsella, decenas de personas han irrumpido brevemente en el vestíbulo del consistorio, donde han provocado daños y realizado pintadas antes de ser desalojadas por la policía. Durante el asalto, un busto de Marianne, símbolo de la República francesa, ha sido derribado.

Saqueos en París, Lyon y Burdeos

La violencia también se ha extendido a otros puntos del país. En París, los saqueos han afectado a distintos barrios, algunos alejados del recorrido de la manifestación autorizada. Para reforzar el dispositivo policial, se ha desplegado la unidad CRS 8, especializada en intervenciones contra la violencia urbana.

En Lyon, una oficina de turismo situada en la céntrica plaza de Bellecour ha sido saqueada e incendiada. Los disturbios se han extendido a las calles comerciales próximas, donde varios establecimientos han sufrido daños.

En Burdeos, la residencia oficial de la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, ha sido saqueada, según ha informado una portavoz de la prefectura. También se han registrado daños en numerosos establecimientos del centro, especialmente en la calle comercial Sainte-Catherine.