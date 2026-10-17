Un hombre y una mujer, detenidos en Irún tras ser investigados por terrorismo

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidos en Irún, Gipuzkoa, por estar vinculados a a sectores disidentes de la izquierda abertzale investigados por un delito de terrorismo.

Manejaban información sobre armas, explosivos...

La detención se produjo porque se encontró información sobre fuerzas de seguridad, armas y explosivos. Ambos contaban con "antecedentes relevantes", pero todavía no se conoce a qué tipo de antecedentes se refiere.

Según fuentes de investigación, los detenidos estaban vinculadas a un sector de izquierda radical abertzale contrario a la estrategia oficial que se siguió tras el fin de ETA.

Contrarios a la estrategia post final de ETA

La investigación se inició el 26 de septiembre al identificar a tres personas en un control que "portaban diverso material muy sensible" sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, "así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos".

La policía vasca informó de los resultados de la investigación a la Audiencia Nacional al entender que estos hechos podían ser constitutivos de delito. Las pesquisas han "avanzado de manera muy relevante". Las personas investigadas, un hombre de 34 años y una mujer de 22, se personaron voluntariamente en la comisaría de Irún, acompañadas por su abogado, siendo detenidas poco después. Los dos están siendo investigadas por un presunto delito de terrorismo.