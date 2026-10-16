Las cataratas de Iguazú alcanzan niveles históricos, diez veces más de lo normal

Las Cataratas del Iguazú comenzaron a retomar la normalidad y este jueves se habilitará el Circuito Inferior para los visitantes, tras preventivo del lado argentino dispuesto el pasado 12 de octubre por la histórica crecida del río Iguazú y el río Paraná.

Las intensas lluvias registradas en toda la cuenca por el fenómeno meteorológico de El Niño, provocaron que el caudal alcanzara los 15 millones de litros de agua por segundo. Esta cifra representa 10 veces más del volumen habitual.

Las imágenes aéreas capturadas reflejan la inmensidad del espectáculo acuático en el Parque Nacional. Mientras que en Argentina las pasarelas tuvieron que cerrar por seguridad, en el lado brasileño, el parque mantuvo sus puertas abiertas, aunque restringió el acceso al sendero peatonal más próximo a los saltos.

Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las Cataratas del Iguazú albergan más de 275 saltos de agua situados en la frontera entre Argentina y Brasil (y próximos a Paraguay). Entre todos ellos destaca la imponente Garganta del Diablo, cuya altura alcanza los 80 metros.