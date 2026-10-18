Milán estalla en una noche de disturbios en Europa por el coste de la vida con 50 detenidos

Milán ha vivido una de sus noches más tensas de los últimos tiempos. La emblemática plaza del Duomo y las calles del centro se convirtieron en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con lanzamiento de piedras, cócteles incendiarios y artefactos pirotécnicos. La Policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los grupos más violentos.

Los disturbios dejaron escaparates destrozados, establecimientos saqueados y mobiliario urbano dañado. El balance ronda los 50 detenidos, la mitad menores de edad, y varias decenas de heridos, entre ellos agentes de las fuerzas de seguridad.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, ha reconocido la legitimidad de las reivindicaciones, pero ha condenado los destrozos y las agresiones. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también ha reaccionado a los incidentes y ha defendido a los agentes, al tiempo que ha reclamado una condena clara de la violencia.

La protesta, convocada contra el encarecimiento de la vida y otras cuestiones sociales, también dejó momentos de tensión en Turín y Bolonia. En esta última ciudad se produjeron nuevos enfrentamientos y detenciones. Detrás de las movilizaciones hay demandas relacionadas con los salarios, los servicios públicos y el coste de los gastos cotidianos.

Albania suma seis días de protestas contra el Gobierno

La violencia continúa también en Albania, donde las protestas han entrado este domingo en su sexto día. Miles de personas se han movilizado en Tirana contra la corrupción, la falta de empleo y las deficiencias educativas, con llamamientos a la dimisión del primer ministro, Edi Rama.

Los enfrentamientos han incluido el lanzamiento de adoquines contra la Policía, incendios y daños en edificios públicos y entidades bancarias. Los agentes han empleado gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma. La Policía cifra en 388 las personas acusadas de delitos durante las movilizaciones.

Lisboa acampa contra la crisis de la vivienda

En Portugal, miles de personas recorrieron el sábado el centro de Lisboa para denunciar el aumento del coste de la vida y la crisis inmobiliaria. Después de la marcha, cientos de manifestantes instalaron tiendas de campaña para reclamar viviendas asequibles.

La inflación portuguesa alcanzó el 3,6 % en septiembre, mientras que los precios de las casas se han más que duplicado desde 2017. Los alquileres de los nuevos contratos también se han disparado, dificultando la emancipación de muchos jóvenes.

El malestar se repite por distintos puntos de Europa, aunque no por los mismos motivos. A las dificultades para llegar a fin de mes se suman las demandas de más recursos públicos en Italia, las reivindicaciones educativas en Bélgica y la emergencia habitacional en Portugal. Un descontento que este fin de semana ha vuelto a tomar las calles y que, en Milán, terminó desembocando en una noche de graves disturbios.