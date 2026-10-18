Francia sumida al caos: más de 1.200 detenciones y el Ayuntamiento de Limoges destruido por las llamas

Francia vivía una jornada de fuertes tensiones sociales este sábado, marcada por multitudinarias manifestaciones, enfrentamientos con la Policía y graves daños materiales. Según el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, los disturbios dejaron más de 1.200 detenidos y 150 agentes heridos en diferentes puntos del país.

Las movilizaciones reunieron a más de 500.000 personas, según las cifras de la Confederación General del Trabajo (CGT). Los manifestantes salieron a las calles para denunciar el deterioro de la educación pública, el aumento del coste de la vida, y los episodios de violencia policial. Las protestas también sirvieron para expresar el descontento de numerosos ciudadanos con la gestión del Gobierno.

En París, la jornada comenzaba con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la plaza de la República. La Policía utilizaba cañones de agua y gases lacrimógenos para controlar algunas concentraciones. Aunque la marcha principal transcurría con relativa tranquilidad en determinados tramos, otras zonas de la capital registraron incidentes violentos y detenciones.

Incendian el Ayuntamiento de Limoges

Uno de los episodios más graves se producía en Limoges, donde un incendio destruía gran parte del edificio del Ayuntamiento. Las llamas alcanzaban el tejado provocando el derrumbe de la torre del campanario, mientras los bomberos trabajaban para contener el fuego.

Ante la gravedad de los acontecimientos, Lecornu ha condenado los ataques y ha acusado al partido La Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon, de respaldar a los alborotadores. El primer ministro ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad y ha advertido de la necesidad de posicionarse frente a la violencia.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha anunciado que pedirá a las fiscalías que soliciten prisión provisional para quienes hayan atacado a policías, bomberos, edificios públicos o establecimientos comerciales.

Las autoridades también han informado de saqueos en comercios y daños en varias instalaciones oficiales. Mientras el Gobierno promete una respuesta judicial contundente, las reivindicaciones sociales continúan evidenciando el profundo malestar existente en parte de la sociedad francesa.