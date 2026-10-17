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Juan Carlos I

Juan Carlos I vuelve a Sanxenxo para presenciar la defensa del liderato del Bribón

Es la segunda visita del emérito a la localidad gallega en menos de una semana.

Juan Carlos I

Juan Carlos I EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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El rey emérito Juan Carlos I ha vuelto a la ría de Pontevedra para seguir las regatas de la sexta serie de la Liga de 6 Metros, donde su barco, el Bribón, busca continuar líder de la clasificación.

Juan Carlos I ha querido seguir la competición desde una embarcación de paseo.

El emérito ha vuelto a Galicia unos días después de que ya estuviera en Sanxenxo, localidad en la que es un asiduo al acudir habitualmente a la conocida competición de vela.

En esta ocasión llegó a tierras gallegas el pasado jueves procedente de Cascais, Portugal. A su llegada le esperaba su gran amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, para ejercer de anfitrión durante su visita a la localidad.

Los rivales del Bribón

La estancia coincide con una nueva jornada de competición de la clase 6 Metros, en la que el Bribón tratará de mantener su ventaja frente a sus principales rivales, entre ellos el Alibaba II, de Miguel Lago, y el Titia, de Mauricio Sánchez-Bella, vigente subcampeón del mundo de la categoría.

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