Alberto Núñez Feijóo: "Mi compromiso es llegar, trabajar y resolver"

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este sábado en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE, celebrado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde ha defendido la necesidad de reforzar el Estado del bienestar, mejorar la gestión de los servicios públicos y favorecer el acceso al empleo ordinario de las personas con discapacidad, sin olvidar el papel del empleo protegido y los centros especiales de empleo.

Durante su intervención, Feijóo ha reclamado más recursos para impulsar la inclusión laboral, tanto a nivel nacional como mediante el aprovechamiento de los fondos sociales europeos en el próximo presupuesto comunitario. "Cuando algo funcione, debe mantenerse, y así lo defenderé", ha asegurado.

Proteger el Estado de bienestar

El líder popular también ha apostado por recuperar una agenda política centrada en las principales necesidades de los ciudadanos, con capacidad para afrontar las transformaciones pendientes, facilitar el día a día de las familias y proteger el Estado del bienestar. En este sentido, ha subrayado que se trata de "uno de los grandes logros de nuestra democracia", y ha advertido de la importancia de preservarlo para las generaciones futuras: "No vivamos a cuenta de nuestros hijos".

Feijóo ha articulado su compromiso con el Estado del bienestar en torno a tres principios, comenzando por la eficacia en la gestión. "Un Estado del bienestar fuerte no es el que promete más, sino el que cumple lo que promete", ha afirmado. Asimismo, ha defendido la necesidad de explicar con honestidad cuáles son los objetivos del país, y qué medios se necesitan para alcanzarlos.

El dirigente del PP ha incidido también en que detrás de cada prestación y de cada derecho reconocido hay personas con necesidades concretas, por lo que la Administración no debe "convertirse en un obstáculo" para quienes más apoyo necesitan. Como ejemplo, ha mencionado las dificultades relacionadas con la aplicación de la ley de la ELA, y ha reclamado que las demandas sociales no se conviertan en una "peregrinación penosa".

En materia de gestión pública, Feijóo ha señalado que el crecimiento de la población española, cercano a los cuatro millones de personas desde 2018, requería planificación y una adaptación de los recursos humanos y materiales. También ha reivindicado su experiencia al frente de distintas administraciones, y ha puesto como ejemplo su gestión de Correos, empresa que, según ha recordado, recibió en números rojos y dejó en superávit.

"Intentar dejar las cosas mejor de como me las encontré"

"He trabajado para intentar dejar las cosas mejor de como me las encontré", ha manifestado, antes de resumir su compromiso político en una frase: "Mi compromiso es llegar, trabajar y resolver". A su juicio, se trata de una obligación básica de quienes gobiernan, y de una responsabilidad que la mayoría de los españoles asume en su vida cotidiana.

Durante el acto, Feijóo ha dedicado una parte de su discurso a reconocer la labor del Grupo Social ONCE, al que ha definido como un ejemplo de solidaridad, capaz de combinar actividad económica, generación de empleo y prestación de servicios sociales.

El presidente del PP ha destacado la trayectoria de la organización, que inició su andadura en 1938, así como la contribución de sus más de 72.000 personas afiliadas, más de 80.000 trabajadores y más de 21.000 vendedores. También ha trasladado un reconocimiento especial a los profesionales de la ONCE en Ceuta, de quienes ha dicho que atraviesan momentos difíciles.

Feijóo ha concluido su intervención agradeciendo el trabajo de la organización y recurriendo a una expresión característica del Grupo Social ONCE: "Gracias y suerte". "Yo les doy las gracias y ustedes deséenme suerte", ha señalado al despedirse de los asistentes.