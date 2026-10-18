CRISIS EN CEUTA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: En marcha el desalojo de acampados en las naves del Tarajal
Sigue la última hora en directo de la crisis migratoria de Ceuta.
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Desde primera hora de este domingo, la Policía Nacional mantiene un operativo en las barriadas de la ciudad autónoma, con el objetivo de localizar a los migrantes que estaban viviendo en las playas, y que huyeron de esas zonas cuando se desmantelaron sus asentamientos. Los agentes están desplegados en la zona del Poblado de Regulares y el entorno de la barriada de Los Rosales.
La actuación se produce después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometiera el viernes a completar antes del próximo 1 de noviembre el desalojo de los migrantes que permanecen en los montes de Ceuta. El operativo pretende hacer frente a una situación que continúa generando una importante presión sobre los servicios de acogida y las administraciones públicas.
Más de 3.000 menores acogidos
La dimensión de la crisis queda reflejada en los últimos datos facilitados por el Gobierno de Ceuta, que cifra en 3.086 el número de menores acogidos. A comienzos de julio, antes de la llegada masiva de migrantes, la cifra rondaba los 180.
Según los datos difundidos por la Administración local, esta situación supone una sobreocupación del 10.541 % respecto a la capacidad ordinaria de los recursos disponibles. Para responder al incremento de las necesidades de alojamiento, las autoridades han tenido que habilitar hasta 11 nuevos recursos de acogida.
A la presión asistencial se suma la controversia sobre el número de personas que entraron en Ceuta durante los acontecimientos del pasado verano. Un balance presentado como el primer recuento oficial eleva a 96.058 la cifra de personas que habrían accedido a la ciudad autónoma, un dato que supera ampliamente las cifras que el Ministro del Interior habría reconocido previamente en el Congreso.
Mientras el Gobierno central mantiene su compromiso de despejar los montes antes de noviembre, la ciudad autónoma afronta el reto de atender a miles de menores y gestionar la presencia de migrantes que permanecen fuera de los recursos habilitados.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Se mantiene el operativo para localizar a migrantes en los barrios de Ceuta
Desde primera hora de este domingo, la Policía Nacional mantiene un operativo en las barriadas de la ciudad autónoma, con el objetivo de localizar a los migrantes que estaban viviendo en las playas, y que huyeron de esas zonas cuando se desmantelaron sus asentamientos. Los agentes están desplegados en la zona del Poblado de Regulares y el entorno de la barriada de Los Rosales.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ángel Víctor Torres anuncia que hoy se "culminará el desalojo de los espacios que quedan dispersos en Ceuta"
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: 2 personas fallecidas en un cayuco en El Hierro
Según ha informado Cruz Roja este domingo, se ha producido una intervención con un cayuco en El Hierro, con más de 100 personas a bordo, entre ellas 2 fallecidas y varios traslados al hospital.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Se traslada el desalojo al barrio del Príncipe
Sigue el macro operativo policial en el barrio del Príncipe y en el asentamiento de las naves del Tarajal.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: En Ceuta entraron al menos 96.058 migrantes
El primer balance oficial del número de asaltantes que entraron en el asalto masivo a Ceuta el pasado mes de julio, eleva a 96.058 el número de personas que "invadieron" la ciudad autónoma, lo que supone un 15% más que su población. Estas cifras suponen un 34% más de lo que Marlaska admitió en el Congreso.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Se activa un operativo policial para desalojar otros asentamientos en Ceuta
Este domingo se ha activado un operativo policial, con el objetivo de desalojar otros asentamientos de Migrantes que siguen en Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Isabel Perelló reclama una respuesta a la crisis de Ceuta
La Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, considera que la crisis que atraviesa Ceuta desde el pasado 30 de julio, "requiere una respuesta que combine la protección de las fronteras, con el respeto a las garantías legales".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Comienza el desalojo de migrantes del barrio de los Rosales
Comienza el desalojo de migrantes del barrio de los Rosales.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ángel Víctor Torres advierte: "Los menores que migran solo se quedarán en Canarias si el PP gobierna"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participaba este sábado en el Comité Federal del PSOE, y allí advertía de que "los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas en patera, se quedarán en Canarias y no serán reubicados en otras comunidades, si el PP logra gobernar en España tras el 29N".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El CNI confirma que Marruecos "conocía días antes" la entrada masiva de migrantes en Ceuta
Marruecos sabía lo que podía ocurrir en Ceuta antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. Así lo concluye el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga lo sucedido en la ciudad autónoma y al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.
El documento, de una veintena de páginas, sostiene que las autoridades marroquíes conocían con antelación las convocatorias difundidas en redes sociales para cruzar la frontera coincidiendo con la Fiesta del Trono.
"Previamente a la entrada masiva en Ceuta, se puede establecer de manera objetiva que las autoridades marroquíes conocían con detalle la existencia de convocatorias en redes sociales, con un gran seguimiento por parte de sus usuarios, que llamaban a una entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono, y que dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo", recoge el informe.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los vigilantes de los centros sanitarios de Ceuta denuncian la falta de medios de higiene
El sindicato FeSMC-UGT Ceuta denuncia la falta de medios de higiene y prevención adecuados para los vigilantes de seguridad privada, que trabajan tanto en el Hospital Universitario de Ceuta, como en los centros de salud de la ciudad tras la entrada masiva de personas el 30 de julio.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la crisis migratoria en Ceuta.
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