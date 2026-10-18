Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: En marcha el desalojo de acampados en las naves del Tarajal

Desde primera hora de este domingo, la Policía Nacional mantiene un operativo en las barriadas de la ciudad autónoma, con el objetivo de localizar a los migrantes que estaban viviendo en las playas, y que huyeron de esas zonas cuando se desmantelaron sus asentamientos. Los agentes están desplegados en la zona del Poblado de Regulares y el entorno de la barriada de Los Rosales.

La actuación se produce después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometiera el viernes a completar antes del próximo 1 de noviembre el desalojo de los migrantes que permanecen en los montes de Ceuta. El operativo pretende hacer frente a una situación que continúa generando una importante presión sobre los servicios de acogida y las administraciones públicas.

Más de 3.000 menores acogidos

La dimensión de la crisis queda reflejada en los últimos datos facilitados por el Gobierno de Ceuta, que cifra en 3.086 el número de menores acogidos. A comienzos de julio, antes de la llegada masiva de migrantes, la cifra rondaba los 180.

Según los datos difundidos por la Administración local, esta situación supone una sobreocupación del 10.541 % respecto a la capacidad ordinaria de los recursos disponibles. Para responder al incremento de las necesidades de alojamiento, las autoridades han tenido que habilitar hasta 11 nuevos recursos de acogida.

A la presión asistencial se suma la controversia sobre el número de personas que entraron en Ceuta durante los acontecimientos del pasado verano. Un balance presentado como el primer recuento oficial eleva a 96.058 la cifra de personas que habrían accedido a la ciudad autónoma, un dato que supera ampliamente las cifras que el Ministro del Interior habría reconocido previamente en el Congreso.

Mientras el Gobierno central mantiene su compromiso de despejar los montes antes de noviembre, la ciudad autónoma afronta el reto de atender a miles de menores y gestionar la presencia de migrantes que permanecen fuera de los recursos habilitados.