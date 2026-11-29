Lo que iba a ser una visita al dentista terminó con la muerte de Er’Mias Mitchell, un niño de dos años. Tal y como han informado desde New York Post, sus padres, Sharde Sherrill y David Mitchell, han presentado una demanda contra la clínica Valleygate Dental Surgery Center, situada en Greensboro, Carolina del Norte (Estados Unidos), donde el menor se sometió a una intervención el pasado 17 de julio de 2025.

Según recoge la demanda, presentada el 24 de noviembre en el condado de Guilford, el personal de la clínica aseguró a los padres que el pequeño recibiría anestesia mediante una mascarilla. Sin embargo, una enfermera anestesista le habría administrado una dosis de 30 miligramos de propofol por vía intravenosa.

El menor comenzó a vomitar tras recibir el fármaco, lo que provocó una obstrucción de las vías respiratorias. Los padres denuncian que, en lugar de proceder a una intubación por vía oral, el personal le administró una segunda dosis dos minutos después e introdujo un tubo de respiración por la nariz.

Los padres denuncian que la clínica les ocultó la emergencia

Una de las cuestiones que recoge la demanda es el tiempo que transcurrió hasta que los trabajadores solicitaron asistencia. Según la familia, el personal comenzó las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero tardó unos 15 minutos en avisar a los servicios de emergencias.

Durante ese tiempo, los padres permanecieron en las instalaciones sin conocer el estado de salud de su hijo. La demanda sostiene que dos trabajadores llegaron a dar información falsa a la Policía, dando a entender que los progenitores no se encontraban en el centro.

Los sanitarios trasladaron al pequeño al hospital Moses Cone, donde se certificó su muerte. Fue entonces cuando, según la familia, los trabajadores informaron a los padres de lo sucedido y les hicieron abandonar las instalaciones por una salida lateral, lo que habría retrasado su llegada al hospital.

La familia pide justicia por la muerte de su hijo

Los progenitores también acusan a los médicos de haber falsificado el historial clínico del menor tras su fallecimiento. La familia reclama una indemnización, cuya cuantía no ha trascendido, por negligencia médica, agresión y daños emocionales.

"No voy a rendirme hasta que se haga justicia por mi hijo", aseguró la madre durante una concentración frente a la clínica, según recoge ABC 45. "Mi hijo estaba sano y no salió de allí por las malas decisiones de alguien", añadió.

Por su parte, el abogado de la familia, Mark Cummings, ha reiterado su compromiso de esclarecer las circunstancias de la muerte del pequeño.