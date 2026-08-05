Apuñalan a cuatro hombres en Covent Garden, uno de los lugares más turísticos de Londres

Cuatro personas han sido apuñaladas en Covent Garden, uno de los lugares más turísticos de Londres, por una mujer que ya ha sido detenida. Así lo han detallado desde la Policía Metropolitana de la ciudad, que no tratan esta agresión como un acto terrorista. Por el momento, se desconoce tanto la nacionalidad como la identidad de la mujer de 47 que ya ha sido arrestada como sospechosa del ataque contra cuatro hombres, de 34, 38, 42 y 52 años.

Al parecer, la mujer tenía en su poder "un arma de asalto". Según los medios, el apuñalamiento no tenía ninguna motivación ideológica, y tiene que ver con un problema de salud mental de la presunta autora.

Los hechos han ocurrido sobre las 12:30 horas de la mañana en la calle Endell de Covent Garden, uno de los lugares más concurridos de Londres. Un helicóptero medicalizado tuvo que aterrizar en mitad de la plaza de Trafalgar Square ante el asombro de los numerosos turistas que se encontraban allí.