Una proyección de Spider-Man: Brand New Day es evacuada por un fuerte olor a pedo en un cine de Colombia

Una proyección de Spider-Man: Brand New Day en Colombia es evacuada tras llenarse la sala de un fuerte olor fétido y flatulento.

Una grabación en el Cine Colombia, dentro del centro comercial Plaza Bocagrande en Cartagena, muestra a los espectadores de la sala, entre ellos uno disfrazado de Spider-Man, ocupando el vestíbulo tras la evacuación del cine.

No se ha confirmado el origen del olor, que los testigos compararon con el de una enorme flatulencia, pero entre las teorías se barajan la posibilidad de que un cliente, con algún problema médico, haya expulsado una gran cantidad de gases, o algún bromista detonara una bomba fétida, artefacto que emite un hedor fuerte.

Durante sus seis primeros días en cartelera, la nueva entrega del super héroe ha superado los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial. La película ha obtenido 360 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos y 932 millones en la taquilla internacional. Esto son unas cifras que la sitúan como el estreno más taquillero de la historia en Estados Unidos y en el segundo puesto de los registros mundiales.

La película podría convertirse en una de las más taquilleras de la historia, aunque aún no ha alcanzado el récord de la anterior entrega. No obstante, se estima que la película logre alcanzar los 2.000 millones de dólares de recaudación.