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La Fiscalía de Tetuán procesa a 25 personas por delitos relacionados con el transporte irregular hacia Ceuta

Además, aquellos que intentaron entrar en Melilla también han sido procesados por los tribunales de Nador.

La Fiscalía de Tetuán procesa a 25 personas por organizar los cruces irregulares hacia Ceuta

La fiscalía de Tetuán envía al juez 25 personas por delitos relacionados con el transporte sin licencia para entrar en Ceuta | EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Marruecos ha comenzado los procesos judiciales a algunos de los detenidos que cruzaron desde el pasado jueves a Ceuta. La Fiscalía de Tetuán ha enviado ante el juez a 25 personas por delitos relacionados con el transporte sin licencia para entrar en la ciudad autónoma. Del mismo modo, los tribunales de Nador han procesado a otras 52 personas por haber intentado irrumpir en Melilla.

Además, y según ha recogido el portal de noticias Hespress, entre los cargos también se encuentran exceder el número de pasajeros permitidos; permanencia ilegal en el país tras la expiración de un visado; insultos y agresiones contra miembros de las fuerzas de seguridad; desobediencia, así como destrucción deliberada de bienes e instalaciones públicos.

El lunes, el Gobierno marroquí negó haber actuado bajo "presiones ni chantajes" por la entrada masiva de migrantes a Ceuta. Asimismo expresó su "decepción" por las reacciones de algunos políticos europeos, a quienes les acusa intentar "instrumentalizar" la crisis migratoria para sus intereses electorales.

En la misma línea, fuentes diplomáticas de Marruecos han negado a Europa Press que las autoridades de las políticas migratorias se hayan "relajado". Y añaden que "quien intente atravesar" la frontera de forma irregular "sabe que será devuelto y que Marruecos aceptará su retorno", un "compromiso" que Rabat mantiene desde hace "años".

Sin cifras de desaparecidos

Por otra parte, siguen sin dar datos de desaparecidos a falta de que termine la identificación de los que siguen en Ceuta mientras que las ONG señalan que hay centenares de personas. Para los familiares que esperan al otro lado de la frontera siguen desaparecidos hasta que se informe de lo contrario.

Este miércoles se ha elevado la cifra de fallecidos por la crisis migratoria. Hay al menos 141 personas que han muerto en la playa ceutí del Tarajal. Se han recuperado 78 cuerpos sin vida de aguas españolas, a los que se suman 63 cadáveres de aguas marroquíes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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