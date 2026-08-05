Meloni propone instalar centros de repatriación en Ruanda, Ghana o Uganda con ayudas europeas

La respuesta europea a la presión migratoria sigue evolucionando. Tras el cruce masivo registrado en Ceuta y el Consejo extraordinario de ministros del Interior de la Unión Europea, varios Estados reclaman nuevas herramientas para reforzar el control de las fronteras exteriores. Con esto, buscan responder a situaciones en las que la migración pueda ser utilizada como instrumento de presión política, la denominada "crisis híbrida".

Italia es la primera que quiere dar un paso al frente en este sentido. El Gobierno de Giorgia Meloni propone extender a otros países el modelo aplicado en Albania, creando nuevos centros de retorno para migrantes. Estas devoluciones se efectuarían en terceros Estados considerados seguros, entre ellos: Ruanda, Uganda y Ghana. El objetivo es gestionar allí parte de los procedimientos antes de que los migrantes lleguen a territorio comunitario.

Además, la primera ministra italiana también defiende que estos futuros centros puedan financiarse con fondos de la Unión Europea. Sin embargo, la propuesta sigue en fase de negociación y encuentra reticencias entre algunos socios europeos. Varios Estados consideran que destinar recursos a estas instalaciones obligaría a reducir otras partidas, como los fondos de cohesión. Mientras tanto, el Ejecutivo italiano ya ha elaborado un borrador de decreto ley que contempla la incorporación extraordinaria de 500 agentes y auxiliares de la Policía Estatal. La medida, pendiente de aprobación, busca reforzar las oficinas de policía fronteriza y agilizar los controles de identidad, las verificaciones de seguridad y la toma de huellas.

Todo ello coincide con el debate abierto en la Unión Europea tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Durante el Consejo extraordinario de ministros del Interior, los Veintisiete expresaron su apoyo a España. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que cerca de 70.000 personas ya han sido devueltas a Marruecos al amparo del régimen fronterizo especial vigente desde 1991.

Grecia también exige a la UE una respuesta común

Grecia también pide un cambio de enfoque. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, sostiene que la Unión Europea no está preparada para responder a episodios de instrumentalización de la migración, en los que los flujos migratorios son utilizados como herramienta de coerción geopolítica. A su juicio, el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo incorpora mecanismos para gestionar situaciones de presión migratoria, pero no contempla un marco específico para responder a ataques híbridos. Mitsotakis advierte de que se pueden desbordar los sistemas nacionales de control fronterizo, erosionar la confianza ciudadana y poner en riesgo el funcionamiento del espacio Schengen.

Por ello, reclama un mecanismo europeo específico, con criterios claros para activar una respuesta común cuando un tercer país utilice la migración como instrumento de presión política. Grecia recuerda que existen precedentes recientes, como la crisis en la frontera del Evros con Turquía en 2020 o la provocada por Bielorrusia en las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia en 2021, y considera que la Unión Europea debe prepararse para afrontar nuevos episodios similares.

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