Seis personas han muerto, tres de ellas niños, y 50 han resultado heridas después de que un dron ucraniano cayera sobre una playa llena de turistas en Arjipki, Rusia.

El dron fue derribado segundos antes por las defensas antiaéreas de la Federación, y las alarmas antiaéreas de la región rusa no se activaron, por lo que las miles de personas que estaban en la playa y sus alrededores no tuvieron tiempo de reaccionar.

"Lamentablemente el número de muertos en la localidad de Arjipo-Ósipovka ascendió a seis personas, tres de ellos niños", ha indicado el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev.

Además de las seis personas fallecidas, tres de ellos son niños, y 17 de los 50 heridos tuvieron que ser ingresados en un hospital.

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, ha calificado a Ucrania de "terrorismo": "Los patrocinadores del terrorismo son los países de la OTAN. No hace mucho, la OTAN y la Unión Europea declaraban la tolerancia cero al terrorismo. Ahora, ellos mismos son parte de las acciones del terrorismo internacional"

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