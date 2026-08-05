Detienen a un hombre armado en el club de golf de Trump antes de la visita del presidente a Los Ángeles

Las autoridades estadounidenses investigan si un hombre detenido en un campo de golf del presidente Donald Trump, en el sur de California, tenía la intención de atentar contra el presidente. El sospechoso, de 38 años y residente en la localidad de Downey, fue arrestado en el Trump National Golf Club, en Rancho Palos Verdes, mientras se llevaba a cabo un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la visita del presidente.

Según informaron las autoridades, los agentes del Servicio Secreto que vigilaban la zona observaron al hombre fotografiando y grabando vídeos del despliegue de seguridad preparado para la llegada de Trump. Su comportamiento despertó las sospechas de los agentes, que decidieron identificarlo y posteriormente registrarlo.

Durante la inspección, encontraron un cargador con 16 cartuchos de munición, así como un proyectil de punta hueca, un tipo de munición diseñado para provocar un mayor daño al impactar. Además, en el interior de su vehículo localizaron una pistola cargada.

La investigación continuó posteriormente en la vivienda del sospechoso, donde las autoridades hallaron un importante arsenal de armas. Entre el material intervenido había un rifle de plataforma AR modificado ilegalmente, una pistola del calibre 45, un receptor para este tipo de rifles, varios chalecos antibalas y una importante cantidad de munición.

Los agentes también encontraron varios cuadernos con anotaciones que calificaron de "preocupantes" y que ahora están siendo analizados por los investigadores para determinar si contienen información relacionada con un posible plan de ataque.

El caso está siendo investigado de forma conjunta por el Servicio Secreto, el FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Por el momento, las autoridades tratan de aclarar si el detenido podría haber estado preparando un atentado contra el presidente.

Aunque hasta ahora no se han presentado cargos relacionados con un intento de asesinato, los investigadores no descartan ampliar la acusación conforme avance la investigación y se analicen las pruebas incautadas.