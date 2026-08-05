Detenido un hombre que ocultó el cadáver de su padre durante dos años en un congelador

Un hombre de 55 años ha sido arrestado en Grecia tras haber ocultado durante dos años y medio el cuerpo sin vida de su padre en el congelador industrial de su hotel en el pueblo de Mistras, en la península del Peloponeso, para poder seguir cobrando su pensión, según ha informado este miércoles la emisora Skai.

Después de que los vecinos de la localidad advirtieran a la policía de que hacía tiempo que no veían en público al nonagenario padre del detenido, se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias. El detenido padecía demencia.

Tras constatar que no existía un registro del hombre como ya muerto, los agentes contactaron a su hijo, quien aseguraba que su padre se encontraba en Atenas.

Sin embargo, su hermana, que vivía en la capital griega, desmintió las declaraciones de su hermano y reveló a las autoridades que no veía a su padre desde hace años. Ni siquiera había hablado con él.

Una vez terminaron de conversar con la hermana del arrestado, la Policía pidió al hombre de 55 años que se dirigiera a la comisaría y los agentes, acompañados por un oficial de investigación judicial y un médico forense, se desplazaron a su hotel, también declarado como su lugar de residencia, donde hallaron el cadáver de su padre en un congelador industrial en el sótano.

El hombre confiesa haber ocultado la muerte de su padre

El detenido confesó después haber ocultado la muerte de su padre a los 90 años para cobrar su pensión y la de su madre, que había muerto antes, y cuyo padre era el beneficiario, informa Skai.

Hasta el momento no se han encontrado signos evidentes de lesiones en el cuerpo del padre, aunque es necesario completar el proceso de descongelación para poder llevar a cabo la autopsia y conocer la causa de la muerte, según la fuente.

El detenido ha sido acusado por falso testimonio, fraude contra el Estado e infracción de la ley de armas, después de que se encontrara una pistola de aire comprimido en el hotel.

Según el portal de noticias local notospress, el hombre había convertido el hotel abandonado de dos pisos en una fortaleza y prohibía a cualquiera entrar o acercarse, incluso a técnicos de electricidad o de otros servicios, y había instalado cámaras de vigilancia en toda la zona.