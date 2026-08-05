Alemania encuentra un dron con carga explosiva cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig

Las autoridades de Alemania han hallado este miércoles un objeto sospechoso en el aeropuerto de Leipzig, supuestamente un dron que llevaba explosivos que encontraba ubicado cerca de un avión ucraniano, por lo que ha obligado a paralizar el tráfico aéreo varias horas.

"Poco antes de la medianoche, se avistó un objeto volador no identificado cerca del aeropuerto de Leipzig, lo que provocó el desvío de varias aeronaves, incluido un avión de pasajeros, a otros aeropuertos. También se descubrió un objeto en las inmediaciones de la pista sur, que fue examinado inicialmente por la Policía Federal", señala la Policía de Leipzig en un breve comunicado.

Las autoridades han desplegado además un robot para desactivar de explosivos. "Las operaciones de vuelo en la pista norte se reanudaron a la 1:55 horas, mientras que la pista sur permanece cerrada. La Policía estatal, en colaboración con la Policía Federal, ha iniciado una investigación sobre el incidente", ha añadido.

Según fuentes de seguridad citadas por la agencia DPA, el dron se hallaba próximo a un avión ucraniano y llevaba instalado un artefacto explosivo y un detonador, que supuestamente se encontraría defectuoso. Por otro lado, un portavoz de la OTAN ha confirmado también el incidente.

Según fotografías publicadas por varios medios como el tabloide Bild, el dron con el explosivo se encontraba en las inmediaciones de un avión de transporte ucraniano de la aerolínea Antonov Airlines, que debido a la guerra en Ucrania trasladó su cuartel general del aeropuerto ucraniano de Hostomel a Leipzig

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde que comenzó la invasión rusa, han incrementado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.

La OTAN, "al corriente" de lo ocurrido

Un portavoz de la OTAN en Bruselas ha afirmado a EFE que la Alianza "está al corriente del incidente", pero finalmente decidieron dejar la investigación en las manos de las autoridades alemanas.

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