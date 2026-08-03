Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Muerte

Muere a los 13 años tras pasar nueve en coma por comer queso contaminado

El menor permanecía en estado vegetativo desde 2017 después de ingerir un queso de leche cruda contaminado con Escherichia coli; la familia mantiene su batalla judicial.

Mattia Maestri

Mattia Maestri Redes sociales

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Un menos de 13 años, Mattia Maestri, ha muerto después de permanecer nueve años en estado vegetativo como consecuencia de una infección contraída en 2017 tras consumir un queso contaminado con la bacteria Escherichia coli. Su familia, que durante todo este tiempo ha impulsado una batalla judicial y legislativa, insiste en que el caso "no puede pasarle a ningún otro niño".

El fallecimiento fue comunicado por su padre, Giovanni Battista Maestri, a través de un mensaje de despedida dirigido a quienes les han acompañado durante estos años. "Nuestro Mattia nos ha dejado y, en su nombre, os doy las gracias por haber contribuido a hacer menos dolorosa su desaparición", señaló.

Nueve años de lucha

La historia comenzó el 5 de junio de 2017, cuando Mattia, de cuatro años, comió un trozo de queso elaborado con leche cruda. Poco después desarrolló un síndrome hemolítico urémico (SHU), una enfermedad grave asociada a determinadas cepas de Escherichia coli.

Tras una primera atención hospitalaria, el niño fue trasladado a distintos centros sanitarios. Según denuncia la familia, un diagnóstico erróneo y varias decisiones médicas agravaron su estado hasta dejarle en coma. Desde entonces permaneció en estado vegetativo, sometido a un tratamiento permanente que incluía 47 medicamentos diarios y cuidados continuos en su domicilio.

Una denuncia por homicidio imprudente

Los abogados de la familia han presentado una denuncia por homicidio imprudente con el agravante de culpa consciente. "Ha sido la agonía de nueve años de un niño y de toda una familia", sostienen los letrados, quienes aseguran que el objetivo del padre siempre ha sido evitar que otros menores sufran una situación similar.

"El padre está destrozado por el dolor. Lo único que pudo decirnos fue: 'Ayudadme a conseguir que esto no vuelva a ocurrirle a ningún otro niño'".

En paralelo, la justicia italiana ya condenó al expresidente de la quesería y al maestro quesero por causar lesiones gravísimas, mientras que la pediatra que, según la familia, rechazó atender al menor fue procesada por lesiones y por negativa a cumplir con sus obligaciones como funcionaria pública.

Una campaña para cambiar la ley

Durante estos años, Giovanni Battista Maestri rechazó las indemnizaciones económicas y centró sus esfuerzos en promover cambios legislativos. Incluso publicó un libro sobre los riesgos de los quesos elaborados con leche no pasteurizada y participó en el Parlamento italiano para defender la obligación de incluir advertencias sanitarias visibles en este tipo de productos dirigidas a familias con menores, embarazadas, personas mayores e inmunodeprimidas.

Al menos nueve muertos y 30 heridos que deja un ataque ruso contra Ucrania con misiles balísticos

Ataque ruso contra Ucrania con misiles balísticos

Publicidad

Mundo

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La crisis migratoria en Ceuta tensa a la Unión Europea por el control migratorio y el espacio Schengen

Mattia Maestri

Muere a los 13 años tras pasar nueve en coma por comer queso contaminado

ferry

Cinco muertos y 28 desaparecidos tras el incendio de un ferry en Indonesia

Donald Trump
EE.UU.

Trump asegura que las negociaciones con Irán se reanudarán este lunes: "Salvaríamos muchas vidas"

Incendio de un helicóptero en Grecia.
Fuegos

Los incendios de Grecia siguen sin control a 35 kilómetros de llegar a la ciudad de Atenas

Un brutal accidente entre un autobús y una autocaravana deja seis personas muertas y 30 heridos en Italia
Suceso

Un brutal accidente entre un autobús y una autocaravana deja seis personas muertas y 30 heridos en Italia

Para facilitar las operaciones de rescate, la carretera del suceso ha tenido que ser cortada al tráfico, que ha dejado retenciones en la circulación.

Imagen del accidente de helicópteros en Grecia
Grecia

Mueren dos pilotos tras un choque de helicópteros mientras combatían un incendio en Grecia

El fuerte accidente provocó el fallecimiento de dos de las cuatro personas que viajaban en los helicópteros.

Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen en Bruselas.

Los ministros de Interior de la UE se reunirán el martes para abordar la crisis migratoria de Ceuta

Tres muertos y 21 heridos tras la explosión de una bomba en un restaurante de Moscú

Tres muertos y 21 heridos tras la explosión de una bomba en un restaurante de Moscú

El presidente de EE.UU., Donald Trump, en su reunión junto al presidente libanés Joseph Aoun en la Casa Blanca.

Trump insta a Irán a cerrar el pacto "rápidamente" y amenaza con un "terror militar no visto desde la Segunda Guerra Mundial"

Publicidad