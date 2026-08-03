Muere a los 13 años tras pasar nueve en coma por comer queso contaminado

Un menos de 13 años, Mattia Maestri, ha muerto después de permanecer nueve años en estado vegetativo como consecuencia de una infección contraída en 2017 tras consumir un queso contaminado con la bacteria Escherichia coli. Su familia, que durante todo este tiempo ha impulsado una batalla judicial y legislativa, insiste en que el caso "no puede pasarle a ningún otro niño".

El fallecimiento fue comunicado por su padre, Giovanni Battista Maestri, a través de un mensaje de despedida dirigido a quienes les han acompañado durante estos años. "Nuestro Mattia nos ha dejado y, en su nombre, os doy las gracias por haber contribuido a hacer menos dolorosa su desaparición", señaló.

Nueve años de lucha

La historia comenzó el 5 de junio de 2017, cuando Mattia, de cuatro años, comió un trozo de queso elaborado con leche cruda. Poco después desarrolló un síndrome hemolítico urémico (SHU), una enfermedad grave asociada a determinadas cepas de Escherichia coli.

Tras una primera atención hospitalaria, el niño fue trasladado a distintos centros sanitarios. Según denuncia la familia, un diagnóstico erróneo y varias decisiones médicas agravaron su estado hasta dejarle en coma. Desde entonces permaneció en estado vegetativo, sometido a un tratamiento permanente que incluía 47 medicamentos diarios y cuidados continuos en su domicilio.

Una denuncia por homicidio imprudente

Los abogados de la familia han presentado una denuncia por homicidio imprudente con el agravante de culpa consciente. "Ha sido la agonía de nueve años de un niño y de toda una familia", sostienen los letrados, quienes aseguran que el objetivo del padre siempre ha sido evitar que otros menores sufran una situación similar.

"El padre está destrozado por el dolor. Lo único que pudo decirnos fue: 'Ayudadme a conseguir que esto no vuelva a ocurrirle a ningún otro niño'".

En paralelo, la justicia italiana ya condenó al expresidente de la quesería y al maestro quesero por causar lesiones gravísimas, mientras que la pediatra que, según la familia, rechazó atender al menor fue procesada por lesiones y por negativa a cumplir con sus obligaciones como funcionaria pública.

Una campaña para cambiar la ley

Durante estos años, Giovanni Battista Maestri rechazó las indemnizaciones económicas y centró sus esfuerzos en promover cambios legislativos. Incluso publicó un libro sobre los riesgos de los quesos elaborados con leche no pasteurizada y participó en el Parlamento italiano para defender la obligación de incluir advertencias sanitarias visibles en este tipo de productos dirigidas a familias con menores, embarazadas, personas mayores e inmunodeprimidas.