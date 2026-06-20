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Muere James Burrows, el director que marcó una época con 'Friends' y 'Cheers'

En una carrera que abarcó más de 50 años, Burrows ganó 11 premios Emmy y cinco premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos.

Muere James Burrows, el director que marcó una época con 'Friends' y 'Cheers'

Muere James Burrows, el director que marcó una época con 'Friends' y 'Cheers' REUTERS

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Iman Benataya
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James Burrows, uno de los directores más relevantes de la historia de la televisión estadounidense y cocreador de Cheers, ha fallecido a los 85 años. Durante más de cinco décadas, dirigió más de mil episodios de algunas de las comedias televisivas más populares, como Friends, The Big Bang Theory, Will & Grace o Frasier. En el decurso de su carrera, el legendario director ganó 11 premios Emmy y cinco premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos.

Ha sido su abogado, Tom Hoberman, quien ha confirmado la muerte de Burrows "con gran tristeza" a CBS News. Además, su familia ha hecho público un comunicado en el que detallaban que Burrows había fallecido pacíficamente, rodeado de sus seres queridos, y ha destacado su papel como director, mentor y fuerza creativa dentro de la industria. Durante décadas, ayudó a moldear la forma de hacer comedia en televisión, especialmente en el formato de sitcom con público en directo, donde el ritmo, la pausa y la reacción del espectador son fundamentales.

Una trayectoria de más de 50 años

Nacido en Los Ángeles en 1940, Burrows pasó buena parte de su infancia en Nueva York. Estudió en la Escuela de Arte Dramático de Yale, donde tuvo sus primeras experiencias como director. Después de varios años trabajando entre bastidores, dio el salto definitivo con una trayectoria que acabaría situándolo entre los grandes nombres de Hollywood.

Tras varios años detrás de las cámaras, cocreó la comedia de situación Cheers junto a los hermanos Glen y Les Charles. El programa se convirtió rápidamente en un éxito televisivo de los años 80 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

El Sindicato de Directores de Estados Unidos (Directors Guild of America), que otorgó a Burrows un premio a la trayectoria profesional en dirección televisiva en 2015, lo describió como "un colega increíblemente generoso" que compartió su "sabiduría y cálido sentido del humor con sus compañeros del Sindicato y con todos con quienes trabajó".

Además, fue nominado 48 veces a los premios Emmy en horario estelar a lo largo de sus décadas de carrera en Hollywood.

El actor Eric McCormack, quien interpretó a Will en Will y Grace, compartió un homenaje en las redes sociales, diciendo que Burrows ha dejado "un legado increíble". "Durante cincuenta años, fue el gigante de la comedia televisiva, querido por todos, y no ha dejado una marca, sino una huella", ha escrito.

Por su parte, la actriz Beth Behrs, que trabajó con Burrows en la serie 2 Broke Girls, compartió algunos recuerdos en las redes sociales: "Querido Jimmy, nunca olvidaré cuando @katdenningsss y yo nos convencimos por completo de que nos odiabas durante los ensayos del piloto de 2 Broke Girls. Nos acercamos a tu podio como dos niñas de cuarto grado llamadas a la oficina del director y te lo preguntamos sin rodeos. Nunca olvidaré la carcajada. '¡Ay, chicas, por supuesto que no!'".

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