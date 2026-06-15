Muere la actriz Anne Schedeen, la madre de 'Alf', a los 77 años

La actriz Anne Schedeen, conocida por dar vida a Kate Tanner en la popular comedia de los años 80 'Alf', ha fallecido a los 77 años. La noticia fue comunicada por su familia a través de las redes sociales, donde destacaron el legado que deja tras de sí. Por el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

"Con profunda tristeza les comunicamos que Annie ha fallecido en paz", señalaron sus familiares en un emotivo mensaje. "Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias", escribían.

Su agente, Tom Markley, presidente de Metropolitan Talent Agency, también lamentó la pérdida definiéndola como "una verdadera artista y amiga" y añadió: "Era única. La echaré de menos".

Salto a la fama con 'Alf'

Nacida como Anne Schedeen el 8 de enero de 1949 en las afueras de Portland, comenzó a actuar desde muy pequeña, con 8 años. Antes de alcanzar la fama desempeñó diversos trabajos, desde modelo de zapatos hasta vendedora de ropa y actriz de teatro.

Aunque participó en series como 'Paper Dolls', 'Emergency!' y 'Simon & Simon', su papel más recordado fue el de Kate Tanner en 'Alf', la madre de la familia que acogía al carismático extraterrestre procedente del planeta Melmac. De hecho, ella misma admitió en una entrevista a 'The Washington Post' que fue consciente de que era famosa con un: "¡Tú eres la mujer de 'ALF!". La actriz aseguraba que hasta ese momento nunca le habían reconocido.

La serie se emitió entre 1986 y 1990 y se convirtió en un fenómeno televisivo internacional. Sin embargo, años después la actriz reconoció que el rodaje era complicado debido a los exigentes aspectos técnicos necesarios para dar vida al personaje de Alf, lo que hacía que las grabaciones fueran largas y agotadoras.

"Si tenías una escena con Alf, duraba una eternidad. Un episodio de 30 minutos requería de 20 a 25 horas de grabación. Algunos actores del reparto tenían personalidades difíciles. Todo el proyecto era como una gran familia disfuncional", confesaba la actriz a THR.

Petición de la familia

La familia aseguró que Schedeen era "una fuerza de la naturaleza" y que resulta "inimaginable pensar en la vida sin ella". También recordaron que su presencia seguirá viva a través de sus recuerdos, sus obras de arte, sus esculturas, sus pinturas y la alegría que transmitía a quienes la rodeaban.

"Brindemos por ella", añadía la familia en el comunicado. Un texto firmado por su viudo Christopher Barrett, su hija Taylor Barrett, su nuera, Hilary Flynn, su hermana Sarabeth Schedeen y su hermano, Roland 'Tony' Schedeen, entre otros. En el mismo pedían que, en lugar de enviar flores, quienes deseen homenajearla realicen donaciones a 'Habitat for Humanity', una de las causas solidarias que más apoyaba la actriz.

Con su fallecimiento desaparece uno de los rostros más queridos de la televisión de los años 80, aunque su trabajo en 'Alf' seguirá formando parte de la memoria de varias generaciones de espectadores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.