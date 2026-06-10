La sobrina de cinco años del cantante Michael Flores muere ahogada en una piscina durante la grabación de un videoclip

El cantante puertorriqueño Michael Flores y la dominicana Denisse Michelle Tejada, estaban grabando un videoclip que ha terminado en tragedia. Ambos cantantes estaban grabando el vídeo en Puerto Rico, cuando desapareció su sobrina de cinco años.

La sobrina de Michael Flores estaba con su abuela durante la grabación del videoclip, con la mala suerte de que separó de ella y cayó en una piscina de la finca mientras estaban buscándola. Minutos después, un primo de la niña la encontró flotando en el agua.

Investigan el caso

La niña de solamente cinco años, recibió primeros auxilios y fue trasladada al hospital, lamentablemente no pudieron hacerle nada por salvarle la vida. El caso se encuentra bajo investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales.

Las cámaras de seguridad no estaban funcionando en ese momento. "La nena había salido recién de la piscina, le habían quitado los flotadores porque le iban a dar de comer, en ese proceso, la abuela estaba trabajando en el área de la cocina y en un momento la pierden de vista y cuando la localizan estaba lamentablemente dentro de la piscina", explica la Policía sobre lo que ocurrió en la finca.

"Me duele el alma"

El cantante se ha lamentado de lo ocurrido, "me duele en el alma, se los juro". El cantante se enteró de lo ocurrido mientras hacía un directo en TikTok, según un vídeo que circula en redes sociales.

En las imágenes aparece montado en un caballo cuando una mujer empieza a llamarlo a gritos. Tras responder "¿qué pasó?", el artista cortó la transmisión.

El cantante ya se ha pronunciado sobre los hechos a través de las redes sociales: "Me duele el alma. Se los juro". "Laïa, perdóname. Yo traté, con mi corazón, con todas mis fuerzas, de salvarte la vida. Espero que cuando nos encontremos en la vida eterna, me perdones. Te amo, tu tío", añadió en otro mensaje.

Apoyo en redes sociales

Michael Flores ganó mucha fama tras participar en el reality show dominicano 'La casa de Alofoke 2', del creador de contenido dominicano Santiago 'Alofoke' Matías. Él ha sido uno de los primeros en reaccionar a la trágica noticia: "Michael, recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de tu querida sobrina. No existen palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande, pero quiero que sepas que te acompaño en este momento tan difícil".

"Que Dios les conceda fortaleza, paz y consuelo a ti y a toda tu familia para enfrentar esta irreparable pérdida. La partida de un niño deja una huella inmensa en el corazón de quienes la amaron, pero también permanece el recuerdo de su inocencia, alegría y amor.

Jay Wheeler también ha reaccionado al fallecimiento de la pequeña: "Michael Flores, hermano. Orando por ti y tu familia! Fuerza para todos! Qué momento tan triste y difícil".

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