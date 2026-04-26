Muere una influencer tras ser atropellada por una finalista de 'X Factor' a las puertas de una discoteca

Este sábado, 26 de abril, ha fallecido la influencer Klaudia Zakrzewska, debido a las heridas causadas por un atropello el pasado domingo, a las puertas del club Inca, en la calle Argyll (Londres). Los hechos tuvieron lugar a las 04.30 horas y otras dos personas también resultaron heridas.

La víctima, de 32 años y proveniente del condado de Essex, es conocida en TikTok e Instagram bajo el nombre de Klaudiaglam. Había acumulado una gran cantidad de seguidores. Tras el atropello, sufrió lesiones muy graves y entró en coma. La policía metropolitana ha confirmado su muerte.

Una familia destrozada

La familia de Zakrzewska declaró al periódico 'The Sun' que la habían acompañado todos los días en el hospital y viviendo un "verdadero infierno". Quedaron devastados al declararse su muerte cerebral. Sus órganos dejaron de funcionar tiempo después.

Alisson Foxwell, inspectora jefe y quien dirige la investigación, declaró: "Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos de Klaudia ante esta trágica noticia. Nuestros pensamientos están también con todos los afectados por este incidente". Del mismo modo, pidió "respeto a los seres queridos" de la víctima "y a los heridos", además de que "no se compartan imágenes".

Conducción temeraria

La causante del accidente fue la finalista de un conocido reality en 2013, Gabrielle Carrington, de 29 años y original de Manchester. Cuenta con más de 365.000 seguidores en sus redes sociales. Presentó comparecencia el martes, 14 de abril, ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde quedó en prisión preventiva. Se espera que preste declaración de nuevo el próximo 19 de mayo.

Se le acusa de intento de asesinato, lesiones corporales graves con intención, lesiones corporales leves, conducción peligrosa y conducción bajo los efectos del alcohol. Las autoridades han informado de que el cargo de intento de asesinato se cambiará a asesinato.

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