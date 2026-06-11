Tres muertos, dos de ellos niños, tras un atropello masivo durante un campamento escolar en Países Bajos

Al menos tres personas, entre ellas dos menores de edad, han fallecido después de que un vehículo arrollara a un grupo de niños que participaba en un campamento escolar en la localidad de Hulst, situada en el sur de Países Bajos.

El siniestro se produjo alrededor de las 12:30 horas en una vía que conecta las localidades de Terhole y Vogelwaarde, en la provincia de Zelanda. Según las primeras informaciones difundidas por medios neerlandeses, el coche invadió la zona por la que circulaban los participantes del campamento y alcanzó a un grupo formado por catorce niños y dos adultos que se desplazaban por un carril bici.

Cuatro menores permanecen heridos de gravedad

Además de las tres víctimas mortales, cuatro niños han resultado heridos de gravedad y han necesitado atención médica urgente. Los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar para asistir a los afectados y coordinar el operativo.

Las circunstancias exactas del atropello continúan bajo investigación, mientras las autoridades trabajan para esclarecer cómo se produjo el impacto que ha conmocionado al país.

La noticia ha provocado una fuerte reacción institucional. El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, calificó lo ocurrido como un hecho "terrible y estremecedor". "Lo eclipsa todo hoy. Lo que debería ser uno de los momentos más especiales para cualquier niño y cualquier escuela primaria, el campamento escolar, termina convirtiéndose en una pesadilla", señaló en un comunicado difundido por su oficina.

El jefe del Ejecutivo trasladó además su apoyo a las familias afectadas y a los heridos. "Les deseo a todos mucha fuerza en estos momentos difíciles. Países Bajos están con ellos y comparten su dolor", expresó.

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