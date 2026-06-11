Evacúan el Pentágono y cierran varias de sus plantas por un "incidente con materiales peligrosos"

Varias plantas y pasillos del Pentágono han sido evacuados este jueves debido a "un incidente con materiales peligrosos", según fuentes recogidas por CNN. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha comunicado que los sistemas dentro del Pentágono "han detectado un problema de calidad del aire que requiere de medidas de precaución hasta que determinemos su importancia".

Parnell ha añadido que se están llevando a cabo "protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada". Además, "los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes de los edificios".

Jamie Jill, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington, ha informado de que se ha desplegado el equipo de respuesta a materiales peligrosos de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, quienes están interviniendo en el incidente con la ayuda del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington.

Se están realizando evaluaciones adicionales

El equipo de seguridad del Pentágono ha indicado que, como consecuencia del "problema con la calidad del aire", deben llevar a cabo pruebas adicionales. "Estas pruebas adicionales podrían durar entre una y dos horas. Los equipos de respuesta están preparados para brindar apoyo a los ocupantes del edificio si fuera necesario. Es posible que observen personal de respuesta de diversas agencias y medidas de precaución en el patio central. Les rogamos que no interpreten estas actividades", han explicado.

Según añade CNN, se ha procedido al cierre de la segunda a la quinta planta, así como los pasillos de la cuarta a la séptima planta del amplio complejo del Pentágono. Fuentes adicionales apuntan que la policía lleva máscaras antigás y equipo completo de protección química.

El mismo medio, citando fuentes familiarizadas con los hechos, traslada que la evacuación se ha debido a una falsa alarma.

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