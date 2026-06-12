Elon Musk hace historia: la salida a Bolsa de SpaceX lo convierte en la primera persona billonaria del mundo

La salida a Bolsa de SpaceX ha marcado un antes y un después en la historia económica reciente. La compañía fundada por Elon Musk en 2002 ha debutado en los mercados con una valoración de 1,78 billones de dólares, una operación que sitúa al empresario como la primera persona en superar una fortuna de un billón de dólares.

El magnate, que ya lideraba los rankings de riqueza mundial, ve ahora multiplicado el valor de su patrimonio gracias a la empresa aeroespacial. La operación contempla la colocación de menos del 5% del capital de SpaceX, con una recaudación estimada de unos 75.000 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor oferta pública de venta registrada hasta la fecha.

La dimensión de la cifra resulta difícil de imaginar. Su patrimonio supera ampliamente la producción anual de numerosos países y duplica el PIB de Sudáfrica, país donde nació. Incluso realizando un gasto diario de un millón de dólares, necesitaría más de 2.700 años para consumir esa fortuna.

El peso de SpaceX en su imperio empresarial

Aunque Musk es conocido mundialmente por Tesla, la principal fuente de su riqueza se encuentra actualmente en SpaceX. La empresa nació con el objetivo de abaratar los lanzamientos espaciales mediante el uso de tecnología reutilizable y acabó convirtiéndose en uno de los actores clave de la industria aeroespacial.

A esa actividad se sumó posteriormente Starlink, la red de satélites destinada a proporcionar conexión a internet en cualquier punto del planeta. El crecimiento de ambos negocios ha impulsado la valoración de la compañía hasta niveles nunca vistos.

Además, Musk mantiene participaciones en otras empresas como Tesla, Neuralink, dedicada a los implantes cerebrales, y The Boring Company, centrada en infraestructuras de transporte.

Pese a las críticas, el fundador de SpaceX mantiene intacta su visión de futuro. En su declaración defendió la exploración espacial como uno de los grandes objetivos de la humanidad y aseguró que no existe nada más emocionante que imaginar un futuro "entre las estrellas".

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