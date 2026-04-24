Jeffrey Epstein alojó en varios pisos de Londres a mujeres que posteriormente le denunciaron por abusos

Jeffrey Epstein, el fallecido pederasta y financiero estadounidense, dispuso al menos de cuatro apartamentos, ubicados en el lujoso distrito londinense de Kensington y Chelsea, para que vivieran en ellos varias de las mujeres que le denunciaron de abusos sexuales, concretamente seis, según ha informado este viernes la BBC.

La cadena pública encontró recibos, correos electrónicos y registros bancarios en los archivos Epstein -divulgados parcialmente en los últimos meses por el Gobierno de Estados Unidos- que revelan que el magnate alquilaba propiedades en el acomodado barrio londinense.

Trata de personas con destino Londres

Estos documentos también evidencian que algunas de las jóvenes alojadas allí fueron coaccionadas para reclutar a otras chicas para su red de trata sexual, además de ser transportadas regularmente a París en el tren Eurostar para visitarlo. De acuerdo con la BBC, al menos seis de estas mujeres han alegado abusos por parte del empresario, que falleció en una prisión neoyorquina en 2019 a la espera de juicio por tráfico de menores, mientras que su pareja y cómplice, la británica Ghislaine Maxwell, cumple condena en EEUU.

Muchas de las chicas, procedentes de Rusia, Europa del Este y otros lugares, fueron trasladadas al Reino Unido después de que la Policía Metropolitana (Met) decidiera no investigar la denuncia que Virginia Giuffre presentó en 2015, en la que afirmaba haber sido víctima de trata internacional de personas con destino a Londres.

La Met afirmó que en su momento siguió "líneas de investigación razonables", entrevistando a Giuffre en múltiples ocasiones tras su denuncia y cooperando con los investigadores estadounidenses.

Más victimas de las que se creía

La BBC explica que examinó millones de páginas de documentos recopilados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su investigación sobre el desacreditado financiero, y publicados como parte de los archivos de Epstein, con el fin de reconstruir la imagen más detallada hasta la fecha de sus operaciones en el Reino Unido.

La cadena concluye exponiendo que la operación se extendió más de lo que se sabía anteriormente, con más víctimas, infraestructura establecida como viviendas y el transporte frecuente de mujeres a través de las fronteras, hasta la muerte de Epstein, a pesar de las advertencias a la policía británica.

Tras el escándalo por los archivos Epstein, Scotland Yard, la sede central de La Met, revisa ahora registros de vuelo para determinar si hay base para abrir una investigación por trata en el Reino Unido. Paralelamente, ya ha abierto investigación al ex duque de York y al antiguo ministro laborista Peter Mandelson por presunta conducta indebida en cargo público por haber supuestamente filtrado información confidencial del Gobierno al magnate.

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