Conmoción tras la muerte de 'Gaspi', el youtuber que luchó en la velada de Ibai

El youtuber argentino de 23 años que participó en 'La Velada del Año V' y que estuvo en el podcast de Jordi Wild, 'Gaspi', ha muerto junto a otras cinco personas en un accidente entre dos helicópteros. Entre los fallecidos también se encuentra el cantante estadounidense de 32 años, Oliver Tree.

Conmoción en las redes sociales por la muerte de 'Gaspi'

El youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como 'Gaspi', también figuraba en el manifiesto de vuelo de la aeronave junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

Al conocerse su muerte, varios youtubers españoles se han pronunciado en sus redes sociales lamentándolo.

La participación de Gaspi en 'La Velada del Año V'

Para el público de España, el nombre de 'Gaspi' quedó grabado en su mente. El joven youtuber se subió con mucha energía al ring de 'La Velada del Año V', el macroevento de Ibai Llanos, para protagonizar uno de los momentos más memorables de la noche ante 80.000 personas.

Aquel día, Gaspi protagonizó uno de los momentos más memorables de la noche tras romper a llorar tras su combate. El argentino, que se preparó durante meses para lograr su mejor versión, sometiéndose a un riguroso régimen de entrenamiento físico con el que logró bajar 26 kilos, no pudo evitar las lágrimas al perder frente al streamer español Perxitaa en un combate que acabó muy rápido: Perxitaa ganó en el primer asalto, pero Gaspi se dirigió al público de forma muy emotiva detallando que "trató de dar lo mejor".

Oliver Tree tenía programados dos conciertos en Madrid y Barcelona

El cantante estadounidense, que también murió en el accidente, estaba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de 'Life Goes On' y 'Miss You' dio un multitudinario concierto en Sao Paulo hace tan solo una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira. Su primer show está programado para el 1 de julio en Lisboa, y luego tiene dos conciertos planeados en Madrid y Barcelona antes de continuar para Italia.

El artista, que cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, publicó un vídeo en Instagram junto a Thiago Alcantara, influencer de Río de Janeiro. En dicho vídeo, se le ve vistiendo la camiseta de Brasil con su nombre estampado en el dorso.

Los pilotos "tenían mucha experiencia", según el alcalde de Río de Janeiro

Según fuentes oficiales, la colisión tuvo lugar en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, localizaron cinco cuerpos en el interior de una de las aeronaves y la sexta víctima estaba en el segundo helicóptero que cayó a unos 100 metros del primer impacto.

Al parecer, una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos 20 automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar. Según declaró el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, los pilotos de los dos helicópteros "tenían mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación.

Asimismo, detalló que la zona donde ocurrió el accidente cuenta con bastantes cámaras de seguridad, cuyas grabaciones están a disposición de los peritos aeronáuticos.

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