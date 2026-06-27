Muere la influencer Anna Clara Rocha a los 27 años tras volcar el coche que conducía

La influencer brasileña Anna Clara de Souza Rocha falleció el pasado domingo 21 de junio con 27 años de edad en un brutal accidente de tráfico mientras conducía su Fiat Mobi blanco por Río de Janeiro.

El siniestro tuvo lugar sobre las 14.10 horas a la altura del barrio de Retiro, al norte del municipio de Volta Redonda. El turismo en el que iba a bordo volcó en medio de la carretera en el momento en que la influencer perdió el control de su vehículo.

Murió en el hospital

Anna Clara no perdió la vida en el acto, sino que el fuerte impacto la dejó en un estado de salud muy crítico y los servicios de emergencias y los bomberos, que no tardaron en llegar para rescatarla del vehículo, la trasladaron al Hospital São João Batista. Poco después falleció por las graves heridas sufridas.

Anna Clara era, además de creadora de contenido, estratega y mentora en redes sociales. En su perfil trataba de dar consejos y recomendaciones con el fin de enseñar a desarrollar una marca personal en el ámbito digital. Por ello, contaba con una comunidad en Instagram de 32.000 seguidores, quienes, tras conocer la noticia, no han tardado en inundar sus publicaciones de mensajes de despedida y de apoyo a la familia.

Al día siguiente de su muerte, los familiares organizaron un velorio —con su posterior entierro— en Volta Redonda para rendir homenaje a la fallecida.

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