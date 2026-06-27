Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

BRASIL

Muere la influencer Anna Clara Rocha a los 27 años tras volcar el coche que conducía

La influencer brasileña Anna Clara ha muerto a los 27 años tras sufrir un brutal accidente de tráfico.

Muere la 'influencer' Anna Clara Rocha.

Muere la 'influencer' Anna Clara Rocha. Instagram: @annaclararoch

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

La influencer brasileña Anna Clara de Souza Rocha falleció el pasado domingo 21 de junio con 27 años de edad en un brutal accidente de tráfico mientras conducía su Fiat Mobi blanco por Río de Janeiro.

El siniestro tuvo lugar sobre las 14.10 horas a la altura del barrio de Retiro, al norte del municipio de Volta Redonda. El turismo en el que iba a bordo volcó en medio de la carretera en el momento en que la influencer perdió el control de su vehículo.

Murió en el hospital

Anna Clara no perdió la vida en el acto, sino que el fuerte impacto la dejó en un estado de salud muy crítico y los servicios de emergencias y los bomberos, que no tardaron en llegar para rescatarla del vehículo, la trasladaron al Hospital São João Batista. Poco después falleció por las graves heridas sufridas.

Anna Clara era, además de creadora de contenido, estratega y mentora en redes sociales. En su perfil trataba de dar consejos y recomendaciones con el fin de enseñar a desarrollar una marca personal en el ámbito digital. Por ello, contaba con una comunidad en Instagram de 32.000 seguidores, quienes, tras conocer la noticia, no han tardado en inundar sus publicaciones de mensajes de despedida y de apoyo a la familia.

Al día siguiente de su muerte, los familiares organizaron un velorio —con su posterior entierro— en Volta Redonda para rendir homenaje a la fallecida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Terremoto en Venezuela: crece la angustia de familias españolas entre desaparecidos y desinformación

Desesperación por encontrar a sus familiares en Venezuela

Publicidad

Mundo

Exteriores eleva a 6 los españoles fallecidos en Venezuela y mantiene 133 desaparecidos y 14 atrapados bajo escombros

Última hora del terremoto de Venezuela en directo: Ascienden a 1.430 los muertos por el doble terremoto en Venezuela, con seis españoles fallecidos y 133 desaparecidos

Equipo de rescate

España envía a Venezuela un equipo de rescate con 63 efectivos para buscar supervivientes tras el terremoto

Muere la 'influencer' Anna Clara Rocha.

Muere la influencer Anna Clara Rocha a los 27 años tras volcar el coche que conducía

La ONU estima en hasta 6,8 millones los afectados por los terremotos de Venezuela
Venezuela

La desesperación tras la tragedia: saqueos, escasez y despliegue militar en La Guaira

Desesperación por encontrar a sus familiares en Venezuela
Venezuela

Terremoto en Venezuela: crece la angustia de familias españolas entre desaparecidos y desinformación

Las historias del terremoto en Venezuela: familias que buscan a sus desaparecidos entre hospitales y escombros
VENEZUELA

Las historias del terremoto en Venezuela: familias que buscan a sus desaparecidos entre hospitales y escombros

Venezuela sigue buscando a sus desaparecidos tras los terremotos del miércoles. En La Guaira y Caracas, las familias se mueven entre las ruinas y los hospitales con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego tras bombardear sus costas
Irán

Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego tras bombardear sus costas

El país asiático señala al ejercito norteamericano de incumplir el entendimiento para poner fin a la guerra. Por su parte, Estados Unidos justifica que actuaron como represalia de un ataque iraní al barco M/V Ever Lovely con bandera de Singapur, que salía del estrecho de Ormuz.

Terremotos Venezuela

Desesperación en La Guaira, zona cero de los terremotos: "Escuché gritar ayer a mis cuatros hijos y no sé si siguen vivos"

Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela).

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela aumenta a 920 y la de heridos a 3.360, según el último balance

Imagen de un padre y su hija evacuándo un edificio en un terremoto.

VÍDEO: Un padre salva a su hija tras recibir una alerta segundos antes del terremoto en Venezuela

Publicidad