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Muere un hombre de 82 años tras una pelea con otro bañista por una tumbona en una playa

El octogenario se enfrentó a un hombre de 76 años ante la escasez de tumbonas, sufrió una parada cardiaca durante el altercado y falleció poco después en el hospital.

Varias tumbonas en una playa

Varias tumbonas en una playa Pixabay

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Un hombre de 82 años ha muerto después de verse involucrado en una pelea con otro bañista de 76 años por una tumbona en una concurrida playa de Vouliagmeni, en la Riviera ateniense, en Grecia.

El octogenario sufrió una parada cardiaca durante el enfrentamiento y falleció poco después de ser trasladado al hospital.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este domingo, poco antes de las 10.00 horas, cuando la víctima llegó al popular enclave acompañado de su mujer con la intención de conseguir una tumbona.

Ante la escasez de asientos disponibles, el hombre comenzó a discutir con otro bañista de 76 años al que, según las autoridades griegas, no conocía previamente. Lo que inicialmente comenzó como una discusión verbal fue subiendo de tono hasta desembocar en un enfrentamiento físico.

Según la radiotelevisión pública griega ERT, durante la pelea también habrían intervenido algunas de las personas que acompañaban al hombre de 76 años. Las autoridades tratan ahora de reconstruir lo sucedido y determinar cuál fue la participación de cada una de las personas presentes en el altercado.

En pleno enfrentamiento, el hombre de 82 años se desplomó. Una enfermera que se encontraba en las instalaciones trató de reanimarlo mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizando un desfibrilador hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El octogenario fue trasladado en ambulancia en estado grave hasta el hospital Asklepieion de Voula, donde los médicos continuaron intentando salvarle la vida. Sin embargo, falleció alrededor de las 11.00 horas, aproximadamente una hora después de que comenzara la disputa.

Una autopsia determinará la causa de la muerte

La Policía detuvo al bañista de 76 años implicado en la disputa y, en un primer momento, también a una mujer de 21 años que se encontraba con él. El responsable del establecimiento de la playa fue igualmente trasladado para ser interrogado en relación con lo ocurrido.

Los investigadores mantienen abierta la investigación para aclarar cómo se inició exactamente la pelea, quiénes participaron en ella y qué ocurrió durante los instantes previos al desplome del octogenario.

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