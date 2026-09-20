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Trump anuncia que el arco del triunfo que construirá en Washington será un complejo militar de alto nivel

El presidente estadounidense asegura que se guardarán drones, armas e incluso que habrá francotiradores en la cubierta y en la glorieta.

Trump anuncia que el arco del triunfo que construirá en Washington será un complejo militar de alto nivel

Trump anuncia que el arco del triunfo que construirá en Washington será un complejo militar de alto nivel

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Donald Trump sigue planificando la manera en la que puede dejar su huella en la capital estadounidense. Por eso, en las últimas horas ha anunciado un cambio significativo acerca del arco del triunfo que quiere levantar en Washington.

Y una de las claves es que este no sería solo un adorno, sino un complejo militar de alto nivel donde podrán guardarse y desplegarse un gran numero de drones, además de que habrá francotiradores en la cubierta y en la glorieta. En principio también será un espacio en el que puedan almacenar sus municiones. Es uno de los proyectos más polémicos porque es el que más va a alterar la imagen de Washington.

El monumento está previsto que se construya en en Memorial Circle, junto al Arlington Memorial Bridge y a pocos metros del Cementerio Nacional de Arlington, justo frente al Lincoln Memorial. El diseño está inspirado en los grandes arcos triunfales europeos, especialmente en el Arco del Triunfo de París, y Trump pretende que sea el más grande del mundo.

Sus 76 metros de altura superarían ampliamente los aproximadamente 50 metros del monumento parisino. La construcción forma parte de los planes del presidente para transformar el paisaje de la capital estadounidense con motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

La nueva función militar supone un cambio relevante respecto al planteamiento inicial del proyecto ya que hasta ahora, el arco se había presentado fundamentalmente como un monumento conmemorativo y una nueva entrada monumental a Washington. Ahora Trump habla de un auténtico complejo militar desde el que podrían almacenarse y desplegarse drones con rapidez, además de establecer posiciones para francotiradores.

Como todo, tiene sus críticas y detractores. Grupos conservacionistas, veteranos y organizaciones dedicadas a la protección del patrimonio consideran que este arco alteraría de forma radical uno de los principales ejes monumentales de la capital y podría afectar a las vistas entre el Cementerio de Arlington y el Lincoln Memorial. Tres veteranos de la guerra de Vietnam y un historiador de arquitectura han acudido a los tribunales para intentar frenar la construcción.

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