Un joven de 19 años mata al bebé de once meses al que cuidaba y esconde su cuerpo en un sofá

Un joven de 19 años ha sido detenido en Kentucky, Estados Unidos, acusado de matar al bebé de once meses que tenía a su cargo, cuyo cuerpo fue encontrado oculto dentro de un sofá en una vivienda de Cleaton.

El sospechoso cuidaba del bebé mientras su padre trabajaba. El cadáver presentaba hematomas y aparentes marcas de dientes en el abdomen, según la información policial recogida por el 'New York Post'.

Una versión desmentida por los investigadores

La investigación comenzó después de que el padre denunciara que no encontraba a su hijo. Mayes aseguró que una amiga de la familia había recogido al pequeño, pero la mujer negó esa versión cuando fue localizada e interrogada.

Los investigadores sostienen que el cuidador también utilizó un número de teléfono falso para enviar mensajes con los que pretendía respaldar su relato.

Durante el registro de una de las viviendas vinculadas al caso, los agentes también encontraron metanfetamina que, según la Policía, pertenecía al detenido.

El detenido se enfrenta a cargos por asesinato, maltrato, delitos relacionados con el trato al cadáver y manipulación de pruebas. Se ha declarado no culpable y permanece bajo custodia con una fianza de un millón de dólares, a la espera de una nueva comparecencia judicial prevista para el miércoles.