Un bebé de un año acaba en el hospital tras ser atacado por un perro cuando estaba en su carrito

Un bebé de un año ha tenido que ser trasladado a un hospital después de que un perro se abalanzara sobre el carrito en el que se encontraba y le mordiera en la cara en una zona comercial de Southampton, en el sur de Inglaterra.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 15.20 horas del pasado 21 de agosto en Shirley Precinct, según ha informado la Policía de Hampshire y la Isla de Wight, que ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Según el relato facilitado a los agentes, el animal, que se cree que era un pastor alemán, se lanzó hacia el niño mientras este permanecía sentado en su carrito.

Como consecuencia del ataque, el pequeño sufrió dos heridas punzantes y varias abrasiones en la cara. El niño fue trasladado posteriormente a un centro hospitalario como medida de precaución.

Los agentes han informado que se cree que el perro llevaba en el momento de los hechos un bozal blando de tipo malla, pese a lo cual consiguió alcanzar al bebé y causarle las lesiones.

La Policía británica ha explicado que desde que tuvo conocimiento del incidente ha llevado a cabo distintas pesquisas para determinar exactamente cómo se produjo el ataque y quién se encontraba al cargo del animal.

La Policía de Hampshire y la Isla de Wight mantiene así abierta la investigación para reconstruir las circunstancias en las que el perro logró alcanzar al niño pese a llevar colocado el bozal y determinar quién tenía la responsabilidad sobre el animal en el momento de los hechos.