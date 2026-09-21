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Delcy Rodríguez participa en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y se reunirá con Donald Trump

Está previsto que la reunión con el presidente estadounidense se celebre este martes.

Delcy Rodríguez a su llegada este lunes a Nueva York

Delcy Rodríguez a su llegada este lunes a Nueva York EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Este lunes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha llegado a Estados Unidos para representar a su país en la Asamblea General de la ONU, que se celebra en Nueva York. Allí, tiene previsto reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La última visita de un jefe de Estado venezolano fue la de Nicolás Maduro en 2018. Actualemnte, Maduro está detenido en una prisión a solo unos kilómetros de la ONU, tras haber sido capturado por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas durante una operación militar.

La mandataria ha señalado en 'X': "Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones". "En la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento", ha señalado. Además, destaca que Venezuela es "un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes".

Trump y Delcy se reúnen este martes

Este martes, Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen en Nueva York en el primer encuentro entre ambos. Además, también será el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

En un mensaje publicado en X, el Ministerio de Comunicación de Venezuela anunció que Rodríguez "llevará la voz de la nación al escenario mundial". "¡Nos vemos en la ONU!", expresó la cartera de Comunicación en el mensaje, donde destacó que Venezuela, gracias a "esfuerzos previos", ha recuperado su estatus y se ha reincorporado a "la dinámica diplomática del planeta".

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