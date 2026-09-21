Avery The Poke Kid
Muere el 'streamer' Avery The Poke Kid con 12 años: "No hay palabras para ese tipo de dolor"
Llevaba los últimos ocho años intentando superar un pancreatoblastoma.
Publicidad
"Sostuvimos a nuestro hermoso niño en nuestros brazos como una familia. Lo besamos. Le dijimos lo mucho que le queríamos. Le dijimos lo orgullosos que estábamos de él. Y nos quedamos envueltos alrededor de él mientras tomaba su último aliento". Con este mensaje tan lleno de amor, los padres de Avery comunicaron que su pequeño había fallecido tras casi ocho años enfrentándose a un pancreatoblastoma.
El pancreatoblastoma es un tumor maligno epitelial del páncreas exocrino y suele afectar solo a niños de entre el año y los 8 años. Avery había pasado recientemente a la "atención de hospicio", que son los cuidados destinados a pacientes con enfermedades terminales. Sin embargo, sus padres no eran conscientes de que les quedaba tan poco tiempo con su pequeño. "Cuando nos dimos cuenta de que nuestro tiempo con Avery estaba llegando a su fin, lo trajimos a uno de sus lugares favoritos en el hospital, el jardín de la azotea".
La familia está destrozada, "no hay palabras para ese tipo de dolor". Avery era muy conocido en internet como Avery The Poke Kid. Su admiración por los Pokémon era contagiosa. Días antes de fallecer Avery pudo cumplir su sueño de alcanzar los 100.000 suscriptores en YouTube y conseguir la placa de plata de la plataforma.
Después de recibir la triste noticia de que el cáncer se había extendido y que pasaba a cuidados terminales su padres le quisieron expresar en redes sociales lo orgullosos que estaban de él.
"Durante casi ocho años, la gente ha llamado a Avery un luchador. Y lo es. Pero Avery, si lees esto, queremos que sepas algo: Nunca necesitaste luchar para hacernos sentir orgullosos de ti. Nunca necesitaste ser valiente por nosotros o sonreír cuando algo dolía. Ya has dado más que suficiente, a nosotros, a ti mismo y al resto del mundo. El cáncer puede ser parte de tu historia, pero nunca te ha definido. Eres gracioso. Terco. Amable. Amas a la gente ferozmente. Y de alguna manera, a través de todo lo que el cáncer te ha arrojado, siempre has permanecido como eres. De eso estamos más orgullosos".
Publicidad