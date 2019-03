Mitt Romney gana el vigésimo debate de los republicanos

El último debate republicano en Estados Unidos estuvo centrado, una vez más, en las ideas de Mitt Romney, el preferido por el aparato del partido, y de Rick Santorum, el más conservador. Ambos intentaron presentarse como más conservador que el otro.



Santorum anunció que no reducirá el presupuesto de Defensa, pero sí revisará "todo gasto público y prestaciones como Sanidad, o vales de comida gratuita". Romney, por su parte, comentó que va a "reducir los impuestos a todo el mundo un veinte por ciento incluído al uno por ciento que más gana".



El ganador de este vigésimo debate fue Mitt Romney, pero sigue sin convencer completamente. Aún no está claro si ganará en seis días en las primarias del estado de Michigan, que es uno de sus feudos. Si pierde, el proceso para elegir candidato republicano se alargaría durante meses.



Lo que más une a ambos candidatos es la oposición al anuncio del Gobierno Obama a obligar a los seguros privados a incluir en sus polizas la píldora anticonceptiva: "tenemos un problema en el país, las familias se estan rompiendo", comentó Rick Santorum. "Esto no es un debate sobre anticonceptivos, sino sobre si vamos a tener una nación que protege sus cimientos; que son la familia", aseguró Romney.



Los otros dos candidatos, Ron Paul y Newt Gingrich, esperan que a base de resistir el tiempo necesario también acaben ellos siendo favoritos.