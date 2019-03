El ministro de turismo de Zambia practica 'puenting' para demostrar que es seguro

El ministro de Turismo de Zambia, Given Lubinda, ha realizado puenting en las cataratas Victoria para demostrar que se trata de una actividad segura después de que hace unos días una turista australiana sufriera un accidente después de que se rompiera la cuerda de sujeción.

La joven salvó la vida milagrosamente tras caer de más de cien metros mientras practicaba 'puenting' sobre las cataratas Victoria, entre Zambia y Zimbabue, y de sumergirse en el río Zambeze, infestado de cocodrilos.

Erin Langworthy, de 22 años y originaria de Perth, únicamente sufrió cortes y contusiones a causa de la caída, que se produjo el pasado fin de año. La propia joven reconoció que es un "milagro" que haya sobrevido. "Sentí como si me hubieran dado una bofetada en todo el cuerpo", declaró a la cadena de televisión australiana Channel Nine.

"Las posibilidades de que ocurra un accidente son una entre un millón"

La empresa turística que ofrecía los saltos ha decidido suspender durante varios días esta actividad mientras se investigan las causas que provocaron el accidente de la joven australiana con el objetivo de analizar las causas y revisar todos los sistemas de seguridad.

Para demostrar la seguridad de este tipo de actividades turísticas, el propio ministro de Turismo de Zambia, Given Lubinda, decidió este domingo realizar un salto.

"Vine a probar que éste es un deporte sumamente seguro y me lanzaré porque estoy convencido de que no existe riesgo. No quiero usar a nadie como conejillo de indias, por eso le mostraré al mundo lo que significa seguridad", aseguró Lubinda.

El ministro explicó que las posibilidades de que ocurra un incidente en el 'bungee jumping' desde el cual se lanzó la turista australiana son de una entre un millón. "El puenting ha demostrado ser una operación muy viable considerando que más de 50.000 turistas saltan cada año. Esta es la primera vez que oigo que se haya producido un accidente", dijo el ministro antes de lanzarse.