Decenas de miles de personas se reúnen en Washington para conmemorar el 50 aniversario de la marcha de Luther King

Decenas de miles de personas se han reunido frente al monumento a Abraham Lincoln en la capital de Estados Unidos para recordar e invocar el sueño de Martin Luther King en vísperas del 50 aniversario de su histórico discurso "I have a dream" (Yo tengo un sueño).

Los miles de asistentes, congregados desde temprana hora de la mañana bajo un sol resplandeciente, han evocado los logros conseguidos desde aquel punto de inflexión en la historia de los derechos civiles de EE.UU., pero también han invocado las palabras del activista para poder terminar lo que consideran un "sueño inacabado".

Martin Luther King III, hijo del Nobel de la Paz y continuador de los pasos de su padre, ha instado a "no dar ni un paso atrás" en la búsqueda de derechos, y ha recordado que el sueño que Luther King dijo tener hace medio siglo aún no ha terminado de cumplirse.

"Estoy aquí en este lugar sagrado sobre las huellas de mi padre, conmovido por la intensa historia, pero más que eso me gusta saber que ustedes continúen sintiendo su presencia, que continúen escuchando su voz por el deseo (de conseguir su sueño) (...) Pero este no es tiempo para la conmemoración nostálgica, (...) es tiempo para continuar la tarea", ha dicho.

Luther King III ha recordado las "lágrimas de los padres" del joven negro de 17 años Trayvon Martin, muerto en 2012 por disparos de un vigilante voluntario, George Zimmerman, quien recientemente fue declarado no culpable de la muerte del adolescente por un jurado federal, desatando la polémica en el país.

"El color de la piel continúa siendo una licencia para arrestar, detener o incluso asesinar a alguien", ha denunciado el activista al aludir a una de las proclamas más repetidas en las pancartas que portaban los asistentes a la marcha de hoy, pidiendo justicia por el caso de Trayvon.

Junto a Martin Luther King III también se han dirigido a la multitud otros símbolos de la defensa de los derechos civiles en EEUU como el congresista John Lewis, el único orador vivo de la marcha de hace 50 años; o Myrlie Evers-Williams, viuda del activista Medgar Evers, fallecido apenas dos meses antes de aquel agosto de 1963.

"No podemos renunciar. No podemos abandonar. No podemos ceder", ha dicho el legislador demócrata mientras era vitoreado por los asistentes, de abrumadora mayoría negra.

"Tenemos que salir y empujar y tirar", ha dicho con energía el congresista al celebrar el medio siglo de aquel histórico día, aunque ha reconocido que los episodios de brutalidad por la defensa de los derechos ya han quedado atrás.

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, también ha querido formar parte del homenaje, y ha llamado a extender el sueño de King a mujeres, latinos y homosexuales, así como a otras minorías, a quienes aún la justicia no ampara de manera igualitaria.

"Al reunirnos hoy, 50 años después, su marcha, ya nuestra marcha, continúa. Y nuestro enfoque se ha ampliado para incluir la causa de las mujeres, de los latinos, de las personas de origen asiático, de las lesbianas, los gais, las personas con discapacidad, y de muchos otros en este país que todavía anhelan la igualdad, la oportunidad y trato justo", ha subrayado Holder.

"Esta mañana confirmamos que esta lucha debe seguir adelante en la causa de una búsqueda de la justicia hasta que todos los estadounidenses tengan la oportunidad de ejercer su derecho al voto sin el estorbo de los procedimientos discriminatorios", ha dicho el secretario de Justicia.

Además del recuerdo de Trayvon Martin, los asistentes a la marcha han expresado unánimemente su rechazo a la resolución del Tribunal Supremo que en junio invalidó una parte clave de la ley federal de 1965 que protege el derecho al voto de las minorías raciales.

"Levantaos. Exigid que vuestro derecho al voto sea respetado" o "Quiero que mi voz se siga escuchando" sobre la imagen de un puño negro cerrado fueron algunos de los carteles que podían leerse junto a otros con el rostro del propio King, o del presidente Barack Obama, el primer mandatario negro en la historia de EEUU.

Obama, que no ha acudido a los actos de celebración, sí lo hará la fecha exacta de la efeméride, el próximo miércoles 28 de agosto, momento en el que ofrecerá un discurso desde el mismo lugar en el que King confesó su sueño al mundo.