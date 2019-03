Miles de griegos se manifiestan en protesta por el suicidio de un jubilado

Varios miles de griegos se manifestaron en Atenas y Salónica, las principales ciudades del país, en protesta por las condiciones económicas que llevaron a un jubilado a quitarse la vida frente al Parlamento heleno.

El fallecido, de 77 años de edad, se pegó un tiro en la plaza ateniense de Sintagma y dejó una nota en la que alegaba que la pensión no le llegaba para vivir tras los muchos recortes sufridos, y acusaba al gobierno de traidor.

"Dado que no tengo una edad que me permita responder activamente (aunque sería el primero en seguir a alguien que tomase un Kalashnikov), no encuentro otro modo de reaccionar que poner un fin decente (a mi vida), antes de tener que comenzar a rebuscar en la basura para encontrar comida", afirmó en la nota póstuma escrita a mano y publicada por varios medios griegos.

Cientos de personas han pasado por el lugar donde se suicidó para presentar sus respetos en forma de rezos, velas y notas que colgaban del árbol junto al que murió el anciano. "No es un suicidio, es un asesinato", "Gobierno asesino", "Memorándum (de la troika) asesino", se leía en algunas de ellas, que culpan a las medidas de austeridad aprobadas por el gobierno del exbanquero Lukás Papadimos de la muerte del hombre.

"Me siento triste. Últimamente ocurren muchos suicidios en Grecia, pero éste es especialmente triste por la situación en que ha fallecido este anciano", explicó Vassilis, de 33 años. Este hombre, uno de los entre 1.000 y 2.000 manifestantes que se concentraron en Sintagma en la tarde de este miércoles, opinó que "por este camino de la austeridad, Grecia no va bien". "Es terrible", dijeron Efi y Anastasia, dos jóvenes a las que les costaba hablar debido a la emoción.

"Estos suicidios ocurren cada vez con más frecuencia. No hay nada esperanzador a lo que agarrarse. Todo va a peor", explicaron. "Yo siento rabia. Porque esto es un asesinato y porque todos somos culpables: el gobierno y la troika, por la austeridad; y los partidos de izquierda, a los que yo apoyo, porque son incapaces de unirse y proponer algo nuevo, sólo se preocupan por sus pequeños intereses", criticó Jronis, de 51 años.

También en Salónica se concentraron varios cientos de personas, y en Atenas, además de la protesta en Sintagma, los "Motoristas Indignados" organizaron otra manifestación rodada. Las pensiones de jubilación se han recortado desde el inicio de las medidas de austeridad del Gobierno en 2010 alrededor de un 15%, además de otros complementos, mientras que las de más de 1.200 euros han experimentado un tijeretazo adicional del 20%.

Además, los precios han subido una media del 10% en los últimos dos años y se han incrementado notablemente los impuestos -tanto directos como indirectos- y las tasas municipales. El número de suicidios ha aumentado de forma notable en los últimos tres años en Grecia, y los especialistas creen que es una consecuencia de la grave crisis económica que atraviesa el país.

Entre 2000 y 2008 hubo una media anual de 366 suicidios, una de las tasas más bajas de Europa, según los datos de la Autoridad Griega de Estadísticas. En 2009, 2010 y 2011 las cifras de suicidios aumentaron de forma notable, para situarse, respectivamente, en 507, 622, y 598 hasta el 10 de diciembre de 2011, según un informe de la Policía griega entregado al Parlamento. Estas cifras suponen un incremento anual de entre el 38% y el 69% respecto a la media registrada en los años anteriores.