Al menos 25 muertos y más de 100 heridos tras un motín en una prisión de Negombo, Sri Lanka

Al menos 25 personas han muerto y más de un centenar están heridas tras un enfrentamiento entre grupos de reclusos en la prisión de Negombo, situada en la Provincia Occidental de Sri Lanka, según informó este lunes un portavoz policial.

La misma fuente detalló que entre los fallecidos figuran cinco funcionarios penitenciarios.

Según medios locales, el enfrentamiento se produjo tras una transacción de drogas fallida dentro del centro penitenciario. Los hechos comenzaron la noche del domingo, cuando un grupo de presos se subió a los tejados de la prisión, lo que provocó el despliegue de efectivos policiales, unidades especiales y miembros de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden.

Aunque la Policía aseguró que se había reforzado la seguridad en el recinto para contener la situación, los enfrentamientos se reanudaron durante la mañana del lunes. Las autoridades señalaron que los últimos disturbios estallaron alrededor de las 10:00 horas, cuando un grupo de reclusos intentó presuntamente irrumpir en la entrada principal de la prisión en un aparente intento de fuga. Fue entonces cuando las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de la fuerza para controlar a los internos implicados.

Violencia, disparos y un intento de fuga

Varios testigos afirmaron haber escuchado disparos en el interior de la prisión y presenciado peleas entre internos. También relataron la salida de numerosas ambulancias del recinto, que alberga actualmente a unos 1.800 reclusos.

Tras los disturbios, la Policía, el Grupo Especial de Tareas Policiales (STF), el Ejército y la Fuerza Aérea fueron desplegados en la prisión para reforzar la seguridad y contener la violencia. Además, las autoridades penitenciarias han iniciado los preparativos para trasladar a un grupo de reclusos a otros centros del país con el objetivo de reducir la tensión y restablecer el orden en la cárcel de Negombo.

Mientras tanto, cientos de familiares se congregaron a las puertas de la prisión a la espera de noticias sobre sus seres queridos. De los heridos, ocho personas con lesiones graves fueron trasladadas al Hospital Nacional de Sri Lanka, en Colombo, para recibir atención especializada.

Los motines en prisiones de Sri Lanka

Según un informe reciente del Comité para la Protección de los Derechos de los Reclusos, la tasa nacional de hacinamiento se sitúa en el 286,6 %, mientras que más del 60 % de los internos permanecen en prisión preventiva a la espera de juicio.

Los disturbios en las prisiones no son un fenómeno aislado en Sri Lanka. En 2020, ocho reclusos murieron y casi medio centenar de personas, entre ellas dos guardias, resultaron heridas durante un motín en una prisión de Colombo, en medio de protestas para reclamar mayores medidas de seguridad frente a los brotes de covid-19 registrados en las cárceles del país.

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