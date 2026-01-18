VÍDEO: Presos de tres prisiones de Guatemala se amotinan y retienen a 46 personas

Los presos de tres prisiones en Guatemala, han protagonizado motines simultáneos y han retenido a al menos 46 personas, entre ellos funcionarios penitenciarios y un psicólogo. El Gobierno, liderado por Bernardo Arévalo, atribuye los disturbios a la pandilla Barrio 18, cuyos integrantes intentarían recuperar privilegios perdidos dentro de las prisiones.

Los incidentes han tenido lugar en los centro Fraijanes 2, Renovación 1 y el sector 11 del Preventivo de la zona 18. Ante esta situación, las autoridades han desplegado a la Policía, al Ejército y al Sistema Penitenciario para restablecer el control y evitar fugas.

El ministro de Gobierno de Guatemala, Marco Antonio Villeda, ha reconocido en una rueda de prensa que no negociará con grupos criminales: "Este Gobierno, esta Administración del Ministerio de Gobernación, en primer lugar, no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarle los privilegios con el objeto que depongan sus acciones".

