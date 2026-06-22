Al menos 18 desaparecidos y 54 heridos tras la explosión en una planta de gas de QatarEnergy

Un incendio en una fábrica ha dejado más de un centenar de heridos y casi una veintena de desaparecidos. Ha ocurrido durante la fase de puesta en marcha de la planta de Barzan, en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, en Catar, ubicada en una de las zonas energéticas más importantes del país.

Según informó el Ministerio del Interior catarí,"el número total de heridos en el incidente ocurrido en una fábrica de la zona Industrial de Ras Laffan asciende a 54", mientras que los equipos de rescate "siguen trabajando en la búsqueda de 18 personas desaparecidas".

El incendio se produjo en una fábrica operada por QatarEnergy, después de que se registrara una explosión durante la reanudación de las operaciones. Estas actividades habían sido suspendidas previamente tras un ataque de Irán en el contexto de la guerra con Estados Unidos e Israel.

En un comunicado, la compañía explicó que "durante la puesta en marcha de las operaciones en la planta de Barzan se produjo un incidente operativo que provocó una explosión e incendio la noche del domingo 21 de junio de 2026". También aseguró que los equipos de emergencia actuaron rápidamente y que "el incendio ya ha sido controlado" tras la respuesta de los efectivos que lograron contener y extinguir las llamas.

Clave para el suministro de gas

Ras Laffan, situada a unos 80 kilómetros al norte de Doha, es el principal centro energético de Catar y alberga una de las mayores plantas de gas natural licuado del mundo. Este complejo, gestionado por QatarEnergy, es importante para el suministro global de gas.

Durante el conflicto en Oriente Medio, Catar fue objetivo de ataques con drones y misiles iraníes por su relación con Estados Unidos, ya que tiene una de sus principales bases militares en la región.

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