VÍDEO: Muere una mujer y 1.700 personas son evacuadas por un incendio en un resort de República Dominicana

Un grave incendio declarado el viernes en un complejo turístico de lujo situado en Bayahibe, en República Dominicana, provocó la evacuación de cerca de 1.700 huéspedes y dejó una víctima mortal, según han informado las autoridades locales.

Las llamas se propagaron por una amplia zona del resort, generando una intensa movilización de los servicios de emergencia. Aunque el fuego ya ha sido controlado, los equipos de investigación trabajan para determinar el origen del siniestro.

Además de la persona fallecida, tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a distintos centros sanitarios para recibir atención médica. Varios turistas también fueron asistidos en el lugar por problemas derivados de la emergencia.

La víctima mortal es una turista italiana cuyo fallecimiento fue confirmado por las autoridades dominicanas a la Embajada de Italia. De acuerdo con informaciones difundidas por medios italianos, la mujer sufrió una insuficiencia respiratoria mientras se encontraba en la playa, donde colaboraba en las tareas de evacuación de los alojamientos afectados.

Las investigaciones preliminares señalan que la turista habría perdido el conocimiento tras verse expuesta a una gran cantidad de humo procedente del incendio, lo que le provocó una intoxicación por inhalación de gases tóxicos.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el incendio, y analizando las circunstancias que desencadenaron el suceso.

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